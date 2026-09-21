В Жетісу благодаря капельному орошению урожайность лука выросла почти вдвое

Аграрии области Жетісу завершают уборку лука. Основные площади этой культуры сосредоточены в Каратальском и Ескельдинском районах, на долю которых приходится значительная часть областного производства. На сегодня в регионе собрано 22,3 тысячи тонн лука. Благодаря капельному орошению урожайность этой пряной культуры удалось увеличить почти вдвое. Если при обычном поливе с одного гектара получают 25-30 тонн лука, то благодаря влагосберегающим технологиям урожайность возросла до 50-60 тонн с гектара, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Такими достижениями отличается одно из крестьянских хозяйств в Каратальском районе.

Луководством в хозяйстве «Рәм С.» занимаются с 2012 года. За это время здесь накопили значительный опыт выращивания культуры и сформировали необходимую техническую базу. В машинно-тракторном парке имеются три трактора МТЗ, специализированный лукокопатель, погрузчик и трактор К-700 для пахотных работ.

В этом году под лук хозяйство отвело 30 гектаров. Вся плантация оборудована системой капельного орошения. Технология позволяет более рационально использовать воду, равномерно обеспечивать растения влагой и создавать оптимальные условия для формирования урожая, что положительно влияет на качество продукции.

- Наш сельский округ расположен в горной местности. Поэтому для получения хорошего урожая необходимо соблюдать современные агротехнологии, бережно относится к поливной воде. Хозяйство «Рәм С.» – единственное в нашем округе, где лук выращивается в таком объеме, в том числе благодаря внедрению влагосберегающих технологий. В целом местные растениеводы накопили богатый опыт в выращивании лука, арбузов и дынь, а глубокое знание агротехники позволяет им демонстрировать результаты по объему и качеству, служащие примером для других, - отмечает главный специалист акимата Ескельдинского сельского округа Дурсун Дуз-оглы.

Уборочные работы в хозяйстве «Рәм С.» уже начаты, в них задействовано до 30 человек.

«Урожай этого года очень радует. По предварительным прогнозам, есть возможность собрать до 50–60 тонн лука с каждого гектара. Сейчас мы завершаем сбор лент капельного орошения, и совсем скоро начнется массовая выкопка и уборка урожая», - рассказала жительница села Кокдала Секер Карипбаева, работающая в хозяйстве с весны.

Местные аграрии отмечают, именно каратальский лук пользуется высоким спросом благодаря качеству и отличной лежкости при длительном хранении. Специалисты объясняют эти свойства уникальным составом местной почвы, в частности оптимальным уровнем ее засоленности, что придает овощу уникальные вкусовые качества.

В целом в области Жетісу в текущем году под овощные культуры отведено 6,9 тыс. га, из которых порядка 6 тыс. га уже убрано, в том числе 0,8 тыс. га лука из 1,1 тыс. га.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографии взяты из архива пресс-службы акима области