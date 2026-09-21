Что делать при возгорании автомобиля: правила безопасности в первые секунды

Возгорание автомобиля может произойти внезапно. Причиной могут стать неисправность электропроводки, утечка топлива или техническая неисправность. Первое правило при появлении дыма или огня во время движения - остановитесь в безопасном месте, выключите двигатель и покиньте автомобиль.

Не пытайтесь продолжать движение или самостоятельно открывать капот полностью. Приоткрыв его, можно усилить приток воздуха и распространение огня. Отойдите от автомобиля на безопасное расстояние и предупредите находящихся рядом людей.

Сразу сообщите о возгорании по номеру "112". Сообщите оператору точное место происшествия и по возможности укажите марку и модель автомобиля. Если в машине есть огнетушитель, и ситуация позволяет безопасно его использовать, направляйте огнетушащее вещество на основание пламени.

Не возвращайтесь в горящий автомобиль за документами, телефоном или другими вещами. После вызова экстренных служб отойдите на безопасное расстояние и дождитесь прибытия пожарных.

Источник: официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

60 секунд безопасности: первые секунды при возгорании автомобиля