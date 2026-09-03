В школах области Жетісу в День знаний открыли сразу четыре класса юных полицейских – «Жас сақшы». Проект, реализуемый в рамках идеологемы «Заң және Тәртіп», направлен на формирование правовой культуры у подрастающего поколения, воспитание патриотизма и гражданской ответственности, а также повышение интереса молодежи к службе в правоохранительных органах, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного Департамента полиции, в День знаний классы «Жас сақшы» были открыты в средней школе им. С. Сейфуллина в с.Елтай Ескельдинского района, Куренбельской казахской средней школе с.Сарыозек Кербулакского района, средней школе-гимназии им. Б.Римовой с.Достык Каратальского района, средней школе им.Жамбыла с.Жамбыл Коксуского района.

В открытии специализированного класса в школе им. С.Сейфуллина, введенной после капитального ремонта, принял участие начальник областного Департамента полиции, генерал-майор Саркытбай Кусаинов, которыл вручил учащимся класса «Жас сақшы» книги патриотического содержания. В ходе торжественной линейки состоялась церемония принятия присяги учащимися, вступившими в ряды «Жас сақшы». Школьники принесли клятву, пообещав соблюдать дисциплину, стремиться к знаниям, любить Родину.

Новый класс в Елтайской средней школе стал девятым классом «Жас сақшы, открытым в области Жетісу. В нем будут обучаться 24 учащихся 8 «А» класса. По словам классного руководителя и учителя химии Гульмиры Каблашевой, основная часть ее воспитанников – отличники и ударники. И она уверена, что дети оправдают доверие, оказанное им руководством школы и старшими товарищами из органов внутренних дел.

- Наша главная цель – воспитать образованных, дисциплинированных и ответственных молодых граждан, для которых уважение к закону, любовь к Родине и принцип «Закон и порядок» станут важными жизненными ориентирами. Этому во многому способствует обучение в классе «Жас сақшы». Кроме того, для кого-то из ребят этот класс станет первым шагом к выбору будущей профессии, - считает она.

Своим мнением поделилась ученица класса «Жас сақшы» Айзере Юсупкан.

- Мой отец – сотрудник полиции, и я с детства любовалась его формой и выправкой. Мечтала стать такой, как он. Сегодня моя мечта стала на шаг ближе, так как я теперь ученица класса «Жас сақшы». Обучение в данном классе, как нам пояснили, дает свои привилегии при поступлении в Академию полиции, и я этому очень рада. Теперь моя цель – учиться хорошо, чтобы впоследствии пойти по стопам отца и служить на благо Родины, — сказала она.

Всего в День знаний в области Жетісу ввели четыре подобных специализированных класса. Теперь проектом охвачено 210 учащихся 9 школ, в том числе 4 – в городе Талдыкорган. В рамках правого воспитания сотрудники полиции будут проводить для них тематические и профилактические занятия, посвящённые вопросам безопасности, предупреждения правонарушений и законопослушного поведения.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов