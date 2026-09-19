«Таза Қазақстан»: в Жетісу Всемирный день чистоты объединил порядка 50 тысяч жителей

В области Жетісу в экологических мероприятиях, проведенных в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» в честь Всемирного дня чистоты, приняло участие порядка 50 тысяч жителей региона. По итогам экоакций было высажено 9500 саженцев, собрано и вывезено 3 тысячи тонн мусора. В санитарной очистке и посадке саженцев в парке «Жастар» города Талдыкорган принял участие аким области Бейбит Исабаев, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В экологическом мероприятии в парке «Жастар» также приняли активное участие представители государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, предприниматели, молодежь, волонтеры. В рамках субботника была проведена очистка парка, высажено 100 лиственных деревьев. К слову, всего в этот день в Талдыкоргане посадили тысячу саженцев.

- В рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан», иницированной Главой государства, мы принимаем необходимые меры по озеленению и благоустройству населенных пунктов. Параллельно последние два года не ограничиваемся посадкой деревьев, благоустраиваем парки «Жастар», «Жеңіс», «Ардагерлер», набережную реки Каратал, парки «Жеңіс», «Ардагерлер» в Талдыкоргане, а также реконструируем оросительную систему. И в целом приводим в порядок парки, скверы в сельских населенных пунктах всех районов области. В широком смысле значение программы «Таза Қазақстан» – это не только чистота природы, благоустройство парков, посадка деревьев, но и достижение чистоты души, возрождение сознания человека. Мы всегда поддерживаем коллективы, жителей, которые вместе активно участвуют в очистке своих дворов, улиц, сел и городов. Это важная часть обновления общества, - сказал аким области Бейбит Исабаев.

Мнением поделились и другие участники экоакции.

- Чем больше деревьев, тем чище воздух. Поэтому считаю важным принимать участие в таких мероприятиях. Садить деревья, ухаживать за ними, соблюдать чистоту. В первую очередь надо начинать с себя, важен вклад каждого. Ведь, если вокруг будет зелено, чисто, то и на душе будет царить спокойствие. Как говорится, чистый город начинается с тебя. Поэтому призываю всех более ответственно относится к окружающей среде, к родной природе. И пусть наш Талдыкорган будет зеленым, цветующим и благоустроенным, - сказала юный эковолонтер Аяжан Нурахметова.

К ней присоединилась талдыкорганка Жанар Болаткызы:

- Очень радует, что в нашем городе в экоакциях активное участие принимает молодежь. Вместе мы приводим в порядок городские территории. Для нас это не просто уборка, а возможность внести вклад в улучшение экологического состояния нашего родного Талдыкоргана. Если каждый будет соблюдать чистоту и порядок, то наш город станет намного чище и комфортнее, - отметила она, призвав земляков принимать активное участие в субботниках и различных экомероприятиях.

Стоит отметить, с начала года в рамках охраны окружающей среды и формирования экологической культуры в области Жетісу было проведено 181 мероприятие, в которых приняло участие более 180 тысяч человек. В результате высажены 68 тысяч саженцев, вывезено 15 тысяч тонн мусора.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев