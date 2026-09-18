День города: 43 семьи в Талдыкоргане получили ключи от нового жилья

В преддверии Дня города в области Жетісу 43 талдыкорганским семьям вручили ключи от нового жилья. К слову, всего с начала года, с учетом нынешних новоселов, собственное жилье получили уже 617 городских семей, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Вручая ключи, аким Талдыкоргана Ернат Базил подчеркнул, что обеспечение граждан доступным жильем остается одной из важных задач, поставленных Президентом страны. Он также отметил, что при поддержке руководства области эта работа в Талдыкоргане ведется последовательно: растут темпы жилищного строительства, вводятся новые дома, благодаря чему все больше семей получают возможность справить долгожданное новоселье.

В частности, в этом году в городе планируется ввести 177,6 тыс. квадратных метров жилья. В ближайшее время намечен ввод двух кредитных жилых домов на 170 квартир в микрорайоне «Бірлік». До конца года планируется завершить строительство пяти пятиэтажных домов на 200 квартир в жилом массиве «Ынтымақ». Жилье строится и с участием частных инвесторов. В жилом массиве «Жастар-3» продолжается строительство 350 домов, а в юго-западной части города возводится девятиэтажный дом на 641 квартиру.

В этот же день новоселам выдали ключи от квартир в микрорайоне «Құлагер» и домов в коттеджном городке «Береке», жилом массиве «Жастар-3».

Мнением поделилась Элина Кибедова. В очередь на жилье как ребенок-сирота она встала более 13 лет назад. За это время успела создать семью и стать мамой. Теперь у Элины и ее сыновей Абдуллаха, Ахмада и Халида есть собственная квартира. По ее словам, все эти годы она ждала этого дня и верила, что однажды сможет получить свое жилье. Поэтому момент вручения ключей стал для семьи особенно важным.

Не скрывает радости и Гульнар Нюсупова. На церемонию она пришла вместе с детьми и внуками. Почти 15 лет женщина состояла в очереди на жилье, а сегодня впервые держала в руках ключи от собственного дома.

- Не верю своему счастью. Спасибо государству за внимание и заботу. Радуюсь не только за себя, но и за других моих земляков, которые сегодня вместе со мной отмечают новоселье.

Стоит отметить, до конца года в Талдыкоргане доступным жильем планируется обеспечить более 1500 семей.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев