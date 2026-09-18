Акция "Приемная на дороге" прошла в области Жетісу

В области Жетісу проходит республиканская акция "Приемная на дороге", направленная на обеспечение безопасности дорожного движения, повышение правовой грамотности граждан и укрепление обратной связи с населением.

В мероприятии приняли участие сотрудники Департамента полиции области Жетісу, представители АО "НК "КазАвтоЖол" и органов прокуратуры.

В ходе акции жители смогли обратиться к специалистам с вопросами, касающимися правил дорожного движения, административного законодательства, состояния автомобильных дорог, установки дорожных знаков и совершенствования дорожной инфраструктуры. По каждому обращению гражданам предоставлены соответствующие разъяснения и рекомендации.

Кроме того, участникам напомнили о правах и обязанностях участников дорожного движения, необходимости строгого соблюдения ПДД и мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Основная цель акции "Приемная на дороге" — оперативное реагирование на обращения граждан, открытое обсуждение актуальных вопросов дорожной безопасности и укрепление взаимодействия между государственными органами и населением.

Полиция отмечает, что такой формат открытого диалога способствует повышению правовой грамотности граждан и позволяет совместно решать актуальные вопросы в сфере дорожной безопасности.

Источник: официальный сайт Министерства внутренних дел РК

Акция "Приемная на дороге" прошла в области Жетысу