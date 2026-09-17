Как безопасно получать социальные выплаты: что важно знать гражданам

В Казахстане действует система обязательного социального страхования, которая обеспечивает социальную поддержку работающих граждан при наступлении предусмотренных законодательством социальных рисков. Работодатели перечисляют за работников социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, а при наступлении соответствующего социального риска участник системы имеет право на социальную выплату при соблюдении установленных условий.

Социальные выплаты назначаются в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан. Для их получения гражданам не требуется обращаться к посредникам или оплачивать услуги третьих лиц.

По данным Государственного фонда социального страхования, за январь–август 2026 года социальные выплаты получили 1 млн 64 тыс. человек. Общая сумма выплат составила порядка 527 млрд тенге.

Система обязательного социального страхования предусматривает социальные выплаты по шести видам социальных рисков: утрате трудоспособности, потере кормильца, потере работы, потере дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), а также потере дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Для каждого вида выплаты законодательством определены соответствующие условия и порядок назначения.

В социальных сетях гражданам могут поступать предложения об оказании помощи в оформлении социальных выплат, их продлении или получении выплат по потере работы. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан рекомендует в таких случаях самостоятельно проверять информацию и пользоваться официальными источниками.

При назначении социальных выплат Государственный фонд социального страхования проверяет представленные сведения в соответствии с законодательством. Это позволяет обеспечить обоснованность назначения выплат и защитить средства системы обязательного социального страхования.

Гражданам важно предоставлять достоверные сведения и документы при оформлении социальных выплат. В частности, не рекомендуется соглашаться на предложения по оформлению фиктивных трудовых отношений или предоставлению недостоверной информации для получения выплаты. В случае установления неправомерного получения социальной выплаты средства подлежат возврату в установленном законодательством порядке, а умышленное предоставление заведомо ложных сведений может повлечь ответственность в соответствии с законодательством.

В 2025 году в 12 регионах страны было возбуждено более 30 уголовных дел, связанных с незаконным получением социальных выплат. В пяти регионах вынесено 7 судебных приговоров. В ходе расследований были установлены случаи вовлечения граждан в схемы незаконного получения выплат через объявления и предложения, распространявшиеся в социальных сетях.

Особое внимание следует уделять защите персональных и финансовых данных. Для оформления социальной выплаты гражданам не требуется передавать посторонним лицам данные удостоверения личности, банковской карты, конфиденциальную банковскую информацию, коды из SMS, сведения, связанные с ЭЦП, и другие персональные данные.

Также не требуется оплачивать услуги лиц, которые предлагают «гарантированно оформить выплату», «ускорить ее получение» или «продлить выплату». Назначение социальных выплат осуществляется в установленном законодательством порядке, поэтому решения по их назначению принимаются на основании предусмотренных законом условий и представленных сведений.

Актуальную информацию об условиях и порядке назначения социальных выплат граждане могут получить на официальных ресурсах Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Государственного фонда социального страхования и портале электронного правительства egov.kz.

По дополнительным вопросам можно обратиться в Единый контакт-центр по номеру 1414.

Министерство труда и социальной защиты населения призывает граждан пользоваться проверенными источниками информации, знать свои права и внимательно относиться к предложениям о получении социальных выплат через социальные сети.

Социальные выплаты являются предусмотренной законодательством мерой социальной поддержки граждан при наступлении соответствующего социального риска. Для их получения достаточно воспользоваться установленным законом порядком и официальными государственными сервисами.