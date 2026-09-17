В Жетiсу начат прием документов на получение гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»

Основная цель данного гранта – поддержка предпринимательских инициатив безработной молодежи, проживающей в сельских населенных пунктах, создание возможностей для реализации новых бизнес-проектов и содействие их устойчивой занятости.

Кроме того, грант направлен на привлечение молодежи к сельскому хозяйству и малому бизнесу, формирование стабильного источника дохода и создание новых рабочих мест через самозанятость.

Кому выдается грант?

В конкурсе могут участвовать безработные молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, имеющие постоянную регистрацию в сельских населенных пунктах в области Жетісу.

Участник должен подтвердить свой статус безработного с помощью соответствующей справки из Карьерного центра и сведений о пенсионных отчислениях за последние 6 месяцев.

Какие направления охватывает грант?

Всего определено 6 основных направлений.

Первое – животноводство и рыбоводство, включая разведение крупного, мелкого рогатого скота, птицы, пчел и рыбы, а также сопутствующие подсобные хозяйства.

Второе – растениеводство. В том числе наряду с выращиванием в теплицах огурцов, томатов, перца, зелени и другой продукции, предусмотрено производство культур в открытом грунте.

Третье – производство молочной продукции: молока, кисломолочных продуктов, творога и других продуктов на молочной основе.

Четвертое направление – ремесленничество и малое производство: изготовление изделий национального и современного прикладного искусства и их реализация.

Пятое – производство продуктов питания и общественное питание.

Шестое – образовательные центры. В рамках данного направления можно открывать детские развивающие центры, детсады, центры дополнительного образования, спортивные залы, а также творческие и интеллектуальные кружки.

Каков объем гранта?

Каждому победителю конкурса выдается грант в размере 3 миллионов тенге

Какие документы необходимы для участия в конкурсе?

Участник подает заявку по установленной форме. К заявке прилагаются описание проекта, презентация проекта, смета расходов, копия удостоверения личности, справка о регистрации в качестве безработного, справка о пенсионных отчислениях за последние 6 месяцев и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства. При необходимости также предоставляется документ об образовании.

Конкурс состоит из двух этапов. На первом этапе проверяется полнота заявок и их соответствие установленным требованиям. На втором этапе проекты оцениваются конкурсной комиссией, и определяются победители.

В состав конкурсной комиссии входят представители областных управлений, гражданского общества и предприниматели.

Оценка проектов проводится в течение 15 рабочих дней после приема заявок. Заслушиваются презентации проектов участников.

Контроль осуществляется и после получения гранта.

Победитель обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в течение 3 месяцев со дня подписания договора. Также в этот срок необходимо предоставить отчет о целевом расходовании грантовых средств и ходе реализации проекта.

Мониторинг целевого использования грантовых средств проводится в течение года. Если будет выявлено нецелевое использование средств, то будет предъявлено требование о полном возврате суммы гранта.

Адрес приема документов: город Талдыкорган, улица Конаева, 47, центр «Жетісу жастары», кабинет 102.

Прием заявок: с 7 сентября по 7 октября 2026 года.

Контактный телефон: 8 708 170 17 05.

Информация предоставлена КГУ «Жетiсу жастары»