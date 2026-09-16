Аграрии Жетісу вырастили первую партию чипсового картофеля

В области Жетісу близится к завершению уборка картофеля, на сегодня с полей убрано уже 73% урожая. При этом в одном из крестьянских хозяйств региона впервые вырастили картофель чипсового сорта, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Новый формат работы выбрало крестьянское хозяйство «Кеңдала» Коксуского района. Особенность нового направления в том, что урожай здесь практически не задерживается на складе, а рынок сбыта определен еще до уборки. В этой связи здесь начали выращивать картофель для промышленной переработки. После уборки урожай загружают и ежедневно отправляют на предприятие, выпускающее чипсы. Всего в этом году под картофель здесь отвели 33 гектара. Урожайность пока составляет 23–25 тонн с гектара.

- Картофель для промышленной переработки отличается от столового, предназначенного для непосредственного употребления в пищу. У него иная технология выращивания, полива. В частности, для производства чипсов необходим картофель с высоким содержанием сухих веществ. Именно благодаря этому после переработки получаются качественные чипсы – ломтики сохраняют форму, меньше впитывают масло и приобретают характерную хрустящую структуру. В этой связи нами выбран среднеранний сорт «ВР 808». Его клубни имеют округло-овальную форму, желтую кожуру и мякоть, их средняя масса составляет 80–109 граммов. Содержание сухого вещества – 21–25%, показатель лежкости достигает 95%. Однако длительное хранение в данном случае не требуется: ежедневно получаем по 20–25 тонн и сразу отправляем продукцию на переработку, - рассказал заместитель руководителя КХ «Кеңдала» Таймыр Маматаев.

Учитывая нынешнюю урожайности, в хозяйстве первый опыт выращивания чипсового картофеля оценивают положительно. И в следующем году площади посева данного сорта планируют увеличить до около 80 га.

Всего на полях хозяйства в уборке картофеля задействовано порядка 20 человек и необходимая специализированная техника. В целом хозяйство «Кеңдала» обрабатывает порядка 300 гектаров земли. Помимо картофеля, здесь выращивают сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник, люцерну и другие кормовые культуры.

В целом по области Жетісу в нынешнем году под картофель, включая личные подсобные хозяйства, отведено 6,5 тыс. гектаров. На сегодня убрано 4,6 тыс. гектаров, или 73% площадей. Валовой сбор достиг 125,5 тыс. тонн при средней урожайности 222,6 центнера с гектара.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков