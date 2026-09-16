16 сентября Академический драматический театр имени Бикен Римовой города Талдыкорган открывает 51-й театральный сезон. Первой постановкой нового сезона станет спектакль «Козы Корпеш – Баян Сулу».

Открытие сезона – важное событие для театрального коллектива, который на протяжении десятилетий сохраняет традиции профессиональной сцены и одновременно ищет новые формы работы со зрителем. В этом году театр решил начать сезон с постановки, которая уже знакома его публике, что наглядно подчеркивает неразрывную связь между богатыми традициями и современными творческими изысканиями.

«Спектакль «Козы Корпеш – Баян Сулу» вошел в репертуар театра еще на заре его становления. Спустя годы постановка вновь возвращается на сцену, получив новое сценическое звучание. В ней сочетаются национальная самобытность, музыка, хореография и масштабные сценические решения», - отметил директор театра Ерлик Жуасбек.

Над постановкой работала большая творческая команда. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель Казахстана Болат Узаков, художник-постановщик – Ерлан Туяков, композитор – Гульнур Нурасыл. Музыкальное оформление и обработку подготовили Арнай Азанбаев и Медет Есбергенов. Балетмейстер – Салтанат Сунгат, а постановщик сценических боев – Ернар Мекебаев.

Новый театральный сезон станет продолжением творческого пути коллектива и даст возможностью представить зрителям новые постановки, актерские работы и сценические решения.

Коллектив театра приглашает талдыкорганских зрителей на яркий спектакль, который состоится сегодня в 19:00.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотография предоставлена Академическим драмтеатром им. Б. Римовой