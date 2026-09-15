От традиций Великой степи к современности: в Жетісу представили книгу «Құрылтай феномені»

В Талдыкоргане, в Жетысуском университете имени Ильяса Жансугурова, состоялась презентация научного труда «Құрылтай феномені», посвященного историческим истокам Курылтая, его эволюции и значению в традициях государственности Великой степи. Авторы книги – государственный и общественный деятель, доктор экономических наук Омархан Оксикбаев и востоковед, тюрколог-лингвист Зарипбай Оразбай, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В работе круглого стола, в рамках которого состоялась презентация книги, приняли участие заместитель акима области Диас Есдаулетов, ученые, государственные и общественные деятели, писатели, преподаватели и студенты. Модератором встречи выступил председатель правления – ректор Жетысуского университета им. И. Жансугурова, доктор юридических наук, профессор Ермек Бурибаев.

Поприветствовав участников встречи, Д. Есдаулетов отметил:

- Курылтай отражает одну из давних традиций народа – сообща обсуждать важнейшие вопросы, искать согласие и принимать решения, от которых зависит судьба страны. В разные исторические периоды он играл роль важного института общественного и государственного управления. Это не просто историческое явление, а важная часть нашего исторического наследия, позволяющая проследить этапы формирования государственности, политической культуры и традиции общественного согласия, – отметил заместитель акима области.

Отдельно он остановился на состоявшихся накануне выборах в Курылтай. По его словам, активное участие жителей показало интерес общества к новым государственным институтам и высокий уровень гражданской вовлеченности.

О замысле исследования рассказал один из авторов книги Омархан Оксикбаев, председатель Совета директоров Казахского национального женского педагогического университета, государственный и общественный деятель, доктор экономических наук.

По его словам, стояла задача не только собрать сведения о курылтаях разных исторических эпох, но и раскрыть содержание самого понятия, проследить его истоки и показать преемственность с традициями государственного управления, веками складывавшимися на территории Великой степи. Особое внимание уделено политической культуре, государственному порядку, гражданской ответственности и общественному согласию.

– Глубокое раскрытие этимологического и содержательного значения понятия «Құрылтай», изучение его исторической преемственности с традициями государственного управления Великой степи – один из важных шагов на пути укрепления национального исторического сознания. Все это в комплексе особенно важно для молодежи. Только поколение, которое глубоко знает свою историю, способно по-настоящему понимать национальные интересы, ответственность перед страной и ценность государства. Необходимо извлекать из истории уроки, соединять их с требованиями новой эпохи и формировать образованное, ответственное и сплоченное общество, – продолжил автор.

Другой автор исследования – востоковед, специалист по арабскому, персидскому и чагатайскому языкам Зарипбай Оразбай – представил историческую и источниковедческую основу книги. В основу труда легли около десяти средневековых рукописей, впервые переведенных им на казахский язык. Работа с первоисточниками позволила дополнить известные сведения и глубже проследить развитие традиции курылтая в разные исторические периоды.

– Любой большой труд прежде всего начинается с идеи. Если идея сильная, содержательные факты и научный поиск позволяют раскрыть ее еще глубже. Главная особенность этой книги, на мой взгляд, именно в том, что в ее основе лежит глубокая и масштабная идея – возрождение исторического сознания народа, более глубокое изучение прошлого и его осмысление во взаимосвязи с современностью, – отметил автор.

В ходе обсуждения свое мнение об исторической, культурной ценности книги выразили участники встречи.

О значении исторической памяти говорил ректор Евразийской юридической академии имени Д. А. Конаева, доктор юридических наук, профессор Омирали Жалаири.

Историко-политическую сторону темы подробно раскрыл председатель Жетысуского областного филиала партии «Әділет», депутат Сената Парламента Республики Казахстан VII и VIII созывов Амангелди Есбай.

В обсуждении также приняли участие известный казахский писатель, публицист Талгат Тоганай, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии, известный художник и журналист Жанузак Мусапир, а также проректор по академическим вопросам Казахского национального женского педагогического университета Сабит Суатай и другие.

Участники встречи отметили, что исследование «Құрылтай феномені» вносит значимый вклад в изучение национальной истории и государственности. Обсуждение вышло за рамки презентации и переросло в широкий разговор об истоках казахской государственности, развитии политических традиций и значении исторического опыта для современного Казахстана.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев