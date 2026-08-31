В рамках исполнения поручения Главы государства по вводу новых энергетических мощностей завершен очередной этап модернизации ТОО «Текелийский энергокомплекс» в области Жетісу. В эксплуатацию введены три котла-утилизатора и паровая турбина с генератором мощностью 17 МВт.

Реализация проекта стала продолжением проводимой модернизации энергокомплекса. Ранее, в 2025 году, на объекте были успешно завершены два этапа модернизации, в рамках которых введены в эксплуатацию три газотурбинные установки на 36 МВт. В результате совокупный прирост установленной мощности «Текелийский энергокомплекс» составил 53 МВт.

В текущем году в Казахстане планируется ввод в эксплуатацию 2,6 ГВт мощностей традиционной и возобновляемой энергии. Будут введены 4 ПГУ, 4 ветровые электростанции, 5 солнечных электростанции, идет расширение двух электростанции в Атырау и Текелі. Ранее был запущен ПГУ в Кызылорде на 240 мегаватт.

Реализация этих проектов позволит уже в первом квартале 2027 года решить вопрос энергодефицита в стране, а к 2029 году обеспечить выход на устойчивый профицит электроэнергии.

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства энергетики РК

Текелийский энергокомплекс нарастил генерацию: за два года введено 53 мегаватт