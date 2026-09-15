В Жетісу полностью убраны пшеница и ячмень, и начат сев урожая 2027 года

В области Жетісу уборочная кампания продолжается в плановом режиме, и одновременно начат сев урожая 2027 года. На сегодняшний день полностью убраны пшеница и ячмень. Всего зерновые культуры убраны с площади 228 тыс. га, собрано 494,0 тыс. тонн урожая, что на 110 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. При этом средняя урожайность составила 22,0 центнера с гектара, тогда как в 2025 году этот показатель составлял 16,4 ц/га, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления сельского хозяйства, из общей площади 228 тыс. га пшеница занимает 88,6 тыс. га, в том числе 65,6 тыс. га озимой пшеницы. Ячмень убран с площади 137,8 тыс. га, из них 210 га приходится на озимый ячмень. Кроме того, убран овёс с площади 1,6 тыс. га.

Из собранного урожая 241,7 тыс. тонн заложено на хранение, 238 тыс. тонн реализовано на корм скоту. Всего в регионе насчитывается 486 зернохранилищ общей вместимостью 713,5 тыс. тонн.

«Кроме того, в Аксуском и Панфиловском районах продолжается уборка зерновой кукурузы. На сегодняшний день убрано 1140 гектаров, собрано 9,0 тыс. тонн урожая. Продолжается уборка и масличных культур, включая сафлор, сою и лен. Уборка картофеля и овощей выполнена на 67%. Активно идет уборка и бахчевых культур. Уборка выполнена на 86%. Также в регионе начата уборка риса», - сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев.

Одновременно в Аксуском, Ескельдинском, Коксуском, Сарканском районах и городе Талдыкорган начался сев урожая 2027 года. В частности, из запланированных 65,1 тыс. га озимой пшеницей уже засеяно 3,3 тыс. га. Кроме того, из запланированных 130,1 тыс. га зяби подготовлено 12,5 тыс. га.

Таким образом, уборочная кампания в области Жетісу продолжается в соответствии с намеченными планами, при этом параллельно закладывается основа для урожая следующего года.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев