Приглашаем принять участие в Едином дне отчета

Уважаемые предприниматели и организации!

Приглашаем вас принять участие в Едином дне отчета, который состоится 24 сентября 2026 года в 15:00 часов.

Цель проведения: повышение правовой грамотности субъектов предпринимательства и организаций для осуществления безопасной деятельности, развитие системной профилактики нарушений обязательных требований законодательства по вопросам государственного контроля и надзора в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности государства.

Формат проведения: Единый день отчета проводится в форме встречи по обсуждению с субъектами предпринимательства результатов осуществления государственного контроля и надзора и профилактике нарушений законодательства Республики Казахстан.

Место проведения: город Талдыкорган, 8 микрорайон, проспект Астана, 2 А, здание Палаты предпринимателей области Жетісу.

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу