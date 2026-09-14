«Таза Қазақстан»: в Жетiсу в областной экоакции приняло участие порядка 33 тыс. человек

Масштабная экоакция объединила порядка 33 тыс. жителей региона, направивших совместные усилия на благоустройство территорий и поддержание чистоты населенных пунктов, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В экологическом мероприятии приняли участие представители государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, молодежь, волонтеры, а также жители городов и районов области.

В ходе субботника, состоявшего в областном центре - городе Талдыкорган была убрана территория набережной реки Каратал.

В целом в рамках экоакции проведены работы по санитарной очистке и благоустройству общественных территорий, улиц, дворов, парков, скверов и других участков, было задействовано 287 единиц спецтехники.

По итогам областного субботника собрано и вывезено 2 935 тонн мусора.

Стоит отметить, с начала 2026 года в рамках охраны окружающей среды и формирования экологической культуры в регионе проведено 180 мероприятий, в которых приняли участие более 133 тысяч человек. Высажено 58 тысяч саженцев, вывезено 12 тысяч тонн мусора.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов