В Казахстане продолжается регистрация на первый республиканский марафон «Читающая нация

В Казахстане продолжается регистрация на первый республиканский марафон чтения книг «Читающая нация». Проект объединит участников из всех регионов страны и станет одной из крупнейших национальных инициатив по популяризации чтения и развитию культуры книги.

Марафон пройдет с сентября 2026 года по апрель 2027 года в двух языковых лигах – казахской и русской. Проект включает 7 специализированных направлений:

«Читающая школа» – для учащихся 6–10 классов;

«Читающий колледж» – для студентов колледжей;

«Читающий университет» – для студентов вузов;

«Читающий педагог» – для учителей школ и преподавателей колледжей;

«Читающая династия» – для семейных команд;

«Читающий государственный служащий» – для госслужащих;

«Читающий интеллектуал» – для всех граждан без ограничений по возрасту и роду деятельности.

Каждому участнику предстоит прочитать 15 книг по своему направлению из специально сформированного фонда в 330 произведений (165 на казахском и 165 на русском языках). В книжные списки вошли произведения отечественных авторов, мировая классика и современные книги. При их формировании также были учтены произведения, вошедшие в перечень «100 книг» по итогам общенационального голосования, а также мировые бестселлеры, включая произведения лауреатов Нобелевской премии по литературе.

Основной читательский этап начнется в сентябре месяце текущего года, и продлится до марта 2027 года: участники читают книги и публикуют краткие отзывы в личном кабинете. В марте–апреле 2027 года состоятся финальное тестирование и интеллектуальные квизы.

Победители и призеры региональных этапов получат денежные премии:

1-е место – 600 000 тенге;

2-е место – 450 000 тенге;

3-е место – 300 000 тенге.

Все финалисты будут отмечены дипломами и электронными сертификатами.

Председатель Общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков отмечает, что главная цель проекта выходит за рамки самого конкурса.

«Регистрация на первый республиканский марафон «Читающая нация» даёт старт большому общенациональному движению, которое объединит людей разных возрастов, профессий и интересов вокруг книги. Я приглашаю всех присоединиться к марафону. Уверен, что вместе мы сможем сделать чтение одной из важных составляющих современной жизни Казахстана и показать, что читающая нация – это сильная, образованная и думающая нация», – сказал Бакытжан Турлыбеков.

Подробные правила участия, регламенты по направлениям и списки книг опубликованы на официальном сайте проекта: www.reading-nation.kz

К реализации республиканского марафона «Читающая нация» присоединились ряд значимых партнеров проекта. Союз писателей Казахстана, Фонд развития креативных индустрий, цифровые платформы KITAP и «Яндекс Книги» будут содействовать развитию культуры чтения, поддержке современных литературных инициатив и созданию новых возможностей для взаимодействия читателей с книгой.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Информация предоставлена Министерством культуры и информации Республики Казахстан