На eGov запустили сервис уведомлений об экстренной госпитализации
Новый бесплатный сервис уведомлений об экстренной госпитализации запущен на электронном портале на eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile.
Если человек попал в аварию, внезапно почувствовал себя плохо или оказался в больнице по другой причине и не может самостоятельно позвонить родным, теперь о его госпитализации смогут узнать заранее выбранные им близкие.
Для этого на eGov появилась новая услуга «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации». Пользователь может указать до трех доверенных лиц, которым в случае госпитализации будет направлено уведомление.
Новый сервис реализован в рамках совместной работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Решение позволяет заранее установить круг людей, которых необходимо уведомить в случае экстренной госпитализации.
На портале eGov.kz необходимо:
- авторизоваться на портале;
- выбрать услугу «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации»;
- указать ИИН доверенного лица.
Доверенный контакт должен быть старше 18 лет и зарегистрирован в Базе мобильных граждан.
После этого пользователь подтверждает согласие на обработку персональных данных и передачу сведений о состоянии здоровья и отправляет запрос.
Указанному человеку поступит SMS с предложением подтвердить или отклонить регистрацию.
Для подтверждения необходимо отправить ответное SMS с кодом 911, для отказа – 912. На принятие решения предоставляется до пяти часов.
Если доверенный контакт подтвердит регистрацию, пользователь подписывает запрос. После этого сведения о зарегистрированном контакте передаются в информационную систему Министерства здравоохранения.
В мобильном приложении eGov Mobile сервис находится в разделе «Госуслуги» → «Здравоохранение».
Пользователю необходимо выбрать услугу регистрации доверенных контактов и пройти аналогичную процедуру. Обработка заявления информационной системой Министерства здравоохранения занимает до 10 минут.
Актуальный статус регистрации отображается на портале eGov.kz в разделе «Мой профиль – Личный кабинет», а в eGov Mobile — в разделе «Сообщения – История личного кабинета».
Сервис создан для того, чтобы близкие могли быстрее узнать о ситуации и своевременно связаться с пациентом или медицинской организацией.
Источник: официальный сайт Министерства здравоохранения РК
НА EGOV ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ЭКСТРЕННОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ