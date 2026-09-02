На eGov запустили сервис уведомлений об экстренной госпитализации

Новый бесплатный сервис уведомлений об экстренной госпитализации запущен на электронном портале на eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile.

Если человек попал в аварию, внезапно почувствовал себя плохо или оказался в больнице по другой причине и не может самостоятельно позвонить родным, теперь о его госпитализации смогут узнать заранее выбранные им близкие.

Для этого на eGov появилась новая услуга «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации». Пользователь может указать до трех доверенных лиц, которым в случае госпитализации будет направлено уведомление.

Новый сервис реализован в рамках совместной работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Решение позволяет заранее установить круг людей, которых необходимо уведомить в случае экстренной госпитализации.

На портале eGov.kz необходимо:

- авторизоваться на портале;

- выбрать услугу «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации»;

- указать ИИН доверенного лица.

Доверенный контакт должен быть старше 18 лет и зарегистрирован в Базе мобильных граждан.

После этого пользователь подтверждает согласие на обработку персональных данных и передачу сведений о состоянии здоровья и отправляет запрос.

Указанному человеку поступит SMS с предложением подтвердить или отклонить регистрацию.

Для подтверждения необходимо отправить ответное SMS с кодом 911, для отказа – 912. На принятие решения предоставляется до пяти часов.

Если доверенный контакт подтвердит регистрацию, пользователь подписывает запрос. После этого сведения о зарегистрированном контакте передаются в информационную систему Министерства здравоохранения.

В мобильном приложении eGov Mobile сервис находится в разделе «Госуслуги» → «Здравоохранение».

Пользователю необходимо выбрать услугу регистрации доверенных контактов и пройти аналогичную процедуру. Обработка заявления информационной системой Министерства здравоохранения занимает до 10 минут.

Актуальный статус регистрации отображается на портале eGov.kz в разделе «Мой профиль – Личный кабинет», а в eGov Mobile — в разделе «Сообщения – История личного кабинета».

Сервис создан для того, чтобы близкие могли быстрее узнать о ситуации и своевременно связаться с пациентом или медицинской организацией.

Источник: официальный сайт Министерства здравоохранения РК

НА EGOV ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ЭКСТРЕННОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ