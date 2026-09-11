В Жетісу проходит Неделя семьи: запланировано свыше 60 мероприятий

В области Жетісу в рамках республиканской Недели семьи проводятся различные мероприятия, направленные на укрепление института семьи. Так, в библиотеках, музеях, учреждениях культуры и школах проводятся тематические часы, встречи и беседы с семьями, круглые столы, семейные конкурсы, музейные экскурсии и квесты, концерты, а также воспитательные мероприятия для детей и молодежи. Отдельное внимание уделяется семейным традициям, преемственности поколений и роли родителей в воспитании детей. Всего запланировано проведение свыше 60 культурных мероприятий, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Одним из таких мероприятий стала встреча в Доме дружбы в Талдыкоргане, объединившая представителей разных поколений из городов и районов области. Здесь чествовали семьи, которые сохраняют традиции, достойно воспитывают детей и своим примером показывают значение уважения, ответственности и взаимной поддержки в семье. Также речь шла о примере и преемственности поколений, ведь именно в семье ребенок впервые учится уважать старших, ценить труд, заботиться о близких и отвечать за свои поступки. Организаторами мероприятия выступило КГУ «Қоғамдық келісім».

В рамках встречи поощрили порядка 30-ти образцовых семей из разных районов и городов региона в трех номинациях – «Азамат тәрбиелеген отбасы», «Күміс кереге» и «Алтын шаңырақ».

Номинация «Азамат тәрбиелеген отбасы» объединила семьи, которые своим родительским трудом воспитали достойных, образованных, трудолюбивых и неравнодушных людей. Ее обладателями стали семьи Сарсеновых из Аксуского района, Дюсебаевых из Алакольского, Бектеновых из Ескельдинского, Узакбай из Каратальского, Мусабаевых из Кербулакского, Сарсеновых из Коксуского, Кошимбаевых из Панфиловского, Тазабековых из Сарканского районов, Балкыбековых из Талдыкоргана и Колбаевых из Текели.

Еще десять семей получили номинацию «Күміс кереге». Среди них – семьи Тастамбековых, Кумпеисовых, Карсенбаевых, Уркимбековых, Жолдыбаевых, Есханиных, Абдиманаповых, Аязбаевых, Оразбековых и Мухановых из районов области, Талдыкоргана и Текели. Эта номинация символизирует крепкий дом, где бережно относятся к национальным традициям и поддерживают связь между поколениями.

Номинацию «Алтын шаңырақ» получили восемь семей – Атейбековых из Аксуского района, Смагуловых из Алакольского, Тастанбаевых из Ескельдинского, Акынбаевых из Каратальского, Базиловых из Коксуского, Солтанкуловых из Панфиловского районов, Кожабековых из Талдыкоргана и Дуйсебаевых из Текели.

Вручая награды, директор КГУ «Қоғамдық келісім» области Жетісу Айдос Игенбай отметил роль семьи в воспитании человека, сохранении нравственных ориентиров и укреплении общества.

- С целью популяризации семейных ценностей сегодня мы чествуем около тридцати семей. Хотим рассказать об их особенностях, достижениях, о том, какой вклад они вносят в развитие нашего общества, и показать их как достойный пример. Думаю, что в дальнейшем это мероприятие станет доброй традицией. Ведь крепкая семья – основа любого государства, - сказал он.

Свое мнение выразила и председатель Совета матерей области жетісу Жамал Баймадиева:

- В народе говорят, что «шаңырақ» – это мужчина, «уық» – мать, хозяйка семьи, которая держит шаңырақ, а «кереге» – дети. Если все эти части будут жить в согласии, поддерживать друг друга, то семья будет крепкой, благополучной и счастливой. Поэтому очень важно проводить такие мероприятия, чествовать и поддерживать семьи, говорить о ценности семейных отношений и уважении между поколениями. Ведь именно в семье закладываются первые представления человека о доброте, ответственности, взаимопомощи и уважении, - отметила она.

Впечатлениями поделились и участники конкурса. Среди них супруги Ертай и Гульнур Дуйсебаевы из г.Текели, получившие заслуженную награду в категории «Алтын шанырак». Чета в этом году отметила золотую свадьбу, подойдя к этому жизненному этапу с самыми главными достижениями: воспитали пятерых детей, имеют 11 внуков.

- Семья – это доверие, это надёжность. Когда знаешь, что за тобой стоит стена и дети растут, надо где-то уступить, где-то воздержаться, где-то поддержать, а где-то просто помолчать вместе. Смотришь, а оказывается у тебя уже большой результат семейной жизни – дети, внуки, - делится секретами семейного счастья хранительница домашнего очага Г. Дуйсебаева.

Среди тех, кто получил награду – многодетная семья из Кербулакского района. Назым и Талгат Мусабаевы в браке 18 лет, воспитывают пятерых детей и ожидают появления на свет шестого малыша.

- Мы очень счастливая семья. Гордимся тем, что можем достойно воспитать наших детей, дать им образование и видеть их успехи и радости. Вот наша дочь Зере, которая занимается дзюдо, 24 августа вернулась с чемпионата мира, проходившего в Эквадоре. Их команда заняла первое место и привезла золотые медали. Мы очень гордимся ею. Сын поступил учиться и сейчас получает образование. Достижение, успех каждого ребёнка – это главное счастье родителей. Поэтому мы всегда поддерживаем все благие начинания наших детей, - говорят супруги.

К слову, все победители конкурса получили специальные дипломы и денежные сертификаты.

Семейная тема продолжает звучать и на других площадках региона. Все мероприятия объединяет одна общая идея – показать, что крепкая семья формируется прежде всего в повседневной жизни: через внимание к детям, уважение к старшим, взаимную поддержку и сохранение традиций, которые передаются из поколения в поколение.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографии предоставлены КГУ «Қоғамдық келісім»