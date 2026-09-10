В Жетісу обновлена дорога, соединяющая Талдыкорган и Уштобе

В Жетісу завершен ремонт автомобильной дороги областного значения «Талдыкорган – Уштобе». Средний ремонт этой дороги был проведен в рекордно короткие сроки – на два месяца раньше запланированного времени. К слову, в регионе с начала образования области отремонтированы крупные дорожные артерии по направлениям: до Достыка, Хоргоса, Лепсы или озера Балхаш, самой дальней точки Каратальского района – села Копбирлик и теперь до города Уштобе. Также разрабатывается проект ремонта дороги до города Текели. Таким образом, все дороги, соединяющие Талдыкорган с районными центрами, будут отремонтированы, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По информации областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, поручение отремонтировать 42-километровую дорогу, соединяющую города Талдыкорган и Уштобе, аким области Бейбит Исабаев дал во время встречи с жителями Каратальского района, состоявшейся в прошлом году. В соответствии с этим за счет средств местного бюджета был реализован данный проект.

– Ремонт дороги начался в мае этого года. Согласно заключению экспертизы, строительные работы должны были проводиться в течение 14 месяцев, то есть завершиться в ноябре, однако благодаря интенсивным темпам проект завершен досрочно. Из 42 километров 27 километров – это участок от поворота на село Жанаталап на выезде из города Уштобе, где уложено двухслойное асфальтовое покрытие, кроме того, проведены работы по исправлению основания дороги. На оставшихся 15 километрах, поскольку основание дороги находилось в надлежащем состоянии, уложен один слой асфальтового покрытия. В итоге работы по асфальтированию завершили в начале сентября. На 50% завершены работы по устройству обочин. До конца этого месяца дорогу примем в эксплуатацию, – сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Галымжан Дарибаев.

Также на 13 участках дороги заменены водопропускные трубы, в 4 местах установлены светофоры, отремонтированы 4 остановки. Кроме того, дорожная разметка вдоль дороги наносится термопластичным материалом. Если обычная дорожная разметка служит три месяца, то этот материал, по словам специалистов, прослужит значительно дольше.

Представители организации технического надзора отмечают, что весь процесс – от подготовки основания дороги до укладки асфальта – полностью контролировался и выполнялся в соответствии с утвержденной сметой.

Жители села Ескельды, расположенного вдоль автомобильной дороги «Талдыкорган – Уштобе», довольны тем, что дорога отремонтирована.

– Я много лет живу в селе Ескельды. Транспортное сообщение было для нас одной из самых важных проблем. Сейчас мы рады, что наша дорога обновлена и передвижение по ней стало более удобным. Отремонтировали и нашу остановку. В селе появилась детская игровая площадка. Радует, что наша село постепенно преображается, – поделилась мнением сельчанка Патигуль Сайранова.

В целом благодаря принятым мерам по развитию дорожной инфраструктуры доля автомобильных дорог областного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигла порядка 97%.

Стоит отметить, в этом году в области Жетісу ремонтом охвачено порядка 370 километров автомобильных дорог. Кроме того, в 38 населенных пунктах региона ремонтируется около 230 дорог.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев