Меньше площадей – выше урожайность: в Жетісу совершенствуют технологии выращивания риса

В области Жетісу рисоводство остается одним из традиционных направлений сельского хозяйства Каратальского района. В этом году в районе площади посева риса составили 751 га. При этом хозяйства района поэтапно совершенствуют технологии выращивания, обновляют технику и привлекают опыт специалистов из регионов с развитым рисоводством. Эффективное внедрение агротехнологий позволяет, экономя водные и земельные ресурсы, увеличивать урожайность. К слову, площади внедрения влагосберегающих технологий при выращивании сельхозкультур в районе превысили 3220 га, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Вместе с тем рис относится к влаголюбивым культурам, требующим значительного количества воды. В этой связи, как отмечают специалисты, важнее не расширять рисовые площади, а рационально использовать имеющиеся земельные и водные ресурсы, внедряя агротехнологии и повышая урожайность. Именно на это в этом году сделали ставку и в кооперативе «Опытное».

Площади посева хозяйства достигли 1707,15 га. В этом году хозяйство посеяло 334 гектара риса, 428 гектаров кукурузы, 159,6 гектара подсолнечника и 140 гектаров ячменя. Кроме того, здесь выращиваются многолетние травы на корм.

По словам руководителя хозяйства Ержана Кайсанова, главная задача сегодня заключается не в постоянном увеличении площадей, а в повышении эффективности каждого гектара.

– Мы стараемся соблюдать агротехнические требования при выращивании каждой культуры, воевременно и без потерь убирать выращенный урожай. При этом в этом году особое внимание уделили совершенствованию технологии выращивания риса. Для этого пригласили специалистов из Кызылорды, имеющих большой опыт в рисоводстве. Совместно с ними была выстроена работа по основным этапам – от посева и полива до внесения минеральных удобрений и ухода за посевами. Уже есть наглядный результат: если в прошлом году средняя урожайность составляла около 33 ц/га, то в этом году выросла до 45 ц/га. То есть, несмотря на снижение площадей, благодаря соблюдению агротехнологий мы увеличиваем урожайность, при этом обеспечиваем и экономию водных ресурсов, - рассказал руководитель кооператива.

Таким образом, в хозяйстве делают акцент на соблюдении технологии выращивания и более рациональном использовании воды. Для риса, где каждый этап напрямую связан с водным режимом, такой подход особенно важен.

Не менее значимым фактором остается техническое оснащение. В материально-технической базе кооператива насчитывается 38 единиц сельскохозяйственной техники и агрегатов. Они используются для вспашки земли, посева, ухода за посевами, укладки риса в валки, обмолота, очистки и транспортировки урожая.

С начала года для выращивания риса было задействовано около 20 единиц техники. Благодаря возможностям лизинга в этом году хозяйство приобрело четыре новые единицы техники. По словам Ержана Кайсанова, машинно-тракторный парк хозяйства ежегодно поэтапно обновляется через АО «КазАгроФинанс».

Обновление техники позволяет сократить объем ручного труда и одновременно повысить качество и темпы выполнения полевых работ. Особенно это важно в рисоводстве, где каждый агротехнический этап необходимо проводить в строго определенные сроки.

– Сейчас необходимая для уборочной кампании техника полностью готова. Уборку риса мы начали с 7 сентября. Сначала созревший рис скашивают и укладывают в валки. После необходимой просушки начинается уборка и обмолот комбайнами. Обновление техники позволяет не только сокращать объем ручного труда, но и повышать качество и темпы работ. Особенно это важно в рисоводстве, где своевременное выполнение каждого агротехнического мероприятия напрямую влияет на конечный результат, - отмечает агроном хозяйства Досан Кайраханов.

Отметим, что «Опытное» является не только производственным хозяйством, но и одним из важных работодателей для жителей Уштобе. Здесь работают механизаторы, комбайнеры, водители, специалисты по водному хозяйству, агрономы и другие специалисты. На постоянной основе здесь трудятся 50 человек, а в период посевной и уборочной кампаний число работников увеличивается.

Таким образом, традиции рисоводства в Каратальском районе сегодня дополняются современными технологиями, обновленной техникой и практическим опытом специалистов.

Как подчеркнул руководитель районного отдела сельского хозяйства и земельных отношений Ильяс Саякбаев, сегодня задача заключается не только в увеличении посевных площадей, но и в более эффективном использовании земли и водных ресурсов, а также в повышении отдачи с каждого гектара. «Важно повышать урожайность и при этом сохранять устойчивость производства», - отмечает он.

В целом в области Жетісу уборочная кампания продолжается в плановом режиме. На данном этапе зерновые культуры убраны с площади 223,6 тыс. гектаров, или 76,7% от общей площади посевов. Намолочено 478,9 тыс. тонн зерна. Из 105,2 тыс. гектаров посевов масличных культур убрано 4 тыс. гектаров, собрано 3,5 тыс. тонн продукции. Кроме того, из 6,5 тыс. га картофеля собрано 3,5 тыс. га, из 78,5 тыс. тонн. Также убрано 8,4 тыс. га овощей и 4,5 тыс. га бахчевых культур, получено 138 тыс. тонн продукции.

Стоит также отметить, что за последние четыре года площадь применения современных технологий полива в Жетісу увеличилась в 4,6 раза или почти на 34 тыс. га. В настоящее время влагосберегающие технологии используются уже на 20,5% всех орошаемых земель региона

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жеңіс Ысқабай, Дмитрий Ерофеев,

также фотографии взяты из архива пресс-службы акима области