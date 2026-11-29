Восемь новорожденных пополнили число жителей области Жетісу в день выборов депутатов маслихатов всех уровней. Среди новорожденных – 4 девочки и 4 мальчика, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Каждое рождение – важное событие для семьи. Для восьми семей города Талдыкорган, Коксуского, Ескельдинского и Панфиловского районов 29 ноября стало особенной датой, которая теперь будет связана не только с днем выборов, но и с появлением на свет новых членов семьи.

По информации врачей, состояние здоровья всех новорожденных и их мам оценивается как хорошее. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов и получают необходимую медицинскую помощь.

Всего за 10 месяцев 2026 года в области Жетісу родились 6 972 ребенка, из них 3 672 мальчика и 3 300 девочек. За этот период зарегистрировано 58 случаев рождения двойни и один случая рождения тройни. Кроме того, в ноябре в семье из Кербулакского района на свет появились четверняшки. С рождением четверых сыновей семья стала многодетной. В качестве поддержки со стороны акимата семье была предоставлена трехкомнатная квартира.

Пресс-служба акима области Жетісу

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