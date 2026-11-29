В области Жетісу в установленном порядке организовано голосование на дому, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Отметим, что письменные заявления о включении избирателей в список для голосования на дому принимались участковыми избирательными комиссиями до 12:00. Такое право предусмотрено для граждан, которые не могут самостоятельно прийти на избирательный участок по состоянию здоровья либо в связи с уходом за больным человеком.

На основании поступивших заявлений члены комиссий и наблюдатели выезжают по адресам избирателей с переносными ящиками для голосования, обеспечивая им возможность проголосовать. Для получения бюллетеня избиратели предъявляют документ, удостоверяющий личность, и ставят подпись в заявлении.

Все процедуры проводятся с соблюдением принципа тайного голосования и санитарно-правовых требований.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографии предоставлены районными, городскими территориальными избирательными комиссиями