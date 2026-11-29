В области Жетісу в день выборов депутатов маслихатов в ряде районов организованы сельскохозяйственные ярмарки. Мера направлена на поддержку местных сельхозтоваропроизводителей и обеспечение населения качественными продуктами питания по сниженным ценам, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В частности, в селе Карабулак Ескельдинского района на ярмарке была представлена мясная и молочная продукция, овощи, фрукты и другие продукты повседневного спроса.

Таким образом, сельчане, пришедшие на избирательные участки выразить свою гражданскую позицию, получили возможность совместить участие в голосовании с покупками. Многие приходили на участки вместе с семьями, а посещение сельхозярмарки стало для них удобной дополнительной возможностью приобрести качественную местную продукцию.

Стоит отметить, помимо ярмарок в шести населенных пунктах области для жителей организован бесплатный проезд.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографии предоставлены акиматом Ескельдинского района