В шести населенных пунктах области Жетісу в день выборов проезд на общественном транспорте бесплатный. Речь идет об областном центре – городе Талдыкорган, городе Текели и районных центрах – городах Уштобе, Саркан, селах Сарыозек и Карабулак. Решение направлено на создание комфортных условий для жителей и повышение транспортной доступности избирательных участков, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По инициативе пассажирских перевозчиков автобусы будут обслуживать пассажиров бесплатно с 06:00 ч. до 22:00 ч. С 30 ноября общественный транспорт вернётся к обычному режиму работы.

Также в Талдыкоргане для удобства жителей дачных массивов и отдалённых микрорайонов организованы 9 специальных автобусов для проезда к избирательным участкам.

Между тем в Ескельдинском районе бесплатный проезд осуществляется не только внутри населенных пунктов, но и между селами Карабулак и Шымыр, а также через населенные пункты Карабулак, Абай, Оркусак, Жетысу, Екпинди, Сарымбет, Байысов, Алдаберген, Жастар, Бактыбай, Елтай и Отенай.

Кроме того, для обеспечения доступности избирательного процесса задействованы 32 автомобиля службы «Инватакси».

По состоянию на 14.00 часов, согласно данным, предоставленным территориальной избирательной комиссией, предварительная явка избирателей в области Жетісу составила 58,35%. При этом, по данным ЦИК РК, по республике проголосовало 45,46% от общего числа избирателей.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Олжас Курмашев