В области Жетісу на всех избирательных участках предусмотрены условия для обеспечения доступности голосования для граждан с особыми потребностями. Для их удобства оборудованы пандусы, специальные кабины, установлены тактильные указатели, а также предусмотрены технические средства и услуги сопровождения, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Из 469 помещений для голосования 468 расположены на первых этажах зданий. Исключение составляет участок №190 в Кербулакском районе, расположеннный на территории воинской части с ограниченным доступом.

Пандусами оборудованы 419 избирательных участков, ещё на 50 такая необходимость отсутствует. В местах компактного проживания незрячих и слабовидящих граждан установлены тактильные указатели на входе и внутри помещений – по 413. Кроме того, предусмотрены поручни.

На 428 участках подготовлены специальные кабины для избирателей, передвигающихся на креслах-колясках, а также уголки с компьютерами, аудиороликами и наушниками, трафаретами и лупами. 426 избирательных пунктов нанесены на карту портала «Доступная среда» Министерства труда и социальной защиты населения.

В день голосования для обеспечения доступности избирательного процесса задействованы 32 автомобиля службы «Инватакси». Кроме того, помощь гражданам с нарушениями слуха оказывают 29 сурдопереводчиков, работающих как в офлайн-, так и в онлайн-форматах.

Всего в области Жетісу работают 469 избирательных участков. Они открылись в 6:00 и 7:00 и будут принимать избирателей до 20:00.

В целом по региону зарегистрировано 442 056 избирателей.

По состоянию на 10.00 часов, согласно данным, предоставленным территориальной избирательной комиссией, предварительная явка избирателей в области Жетісу составила 14,24 процента. При этом, по данным ЦИК РК, по республике проголосовало 12,31% от общего числа избирателей.

Пресс-служба акима области Жетісу

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