Аким области Жетісу Бейбит Исабаев проголосовал на выборах депутатов маслихатов всех уровней. Свой голос он отдал, придя на избирательный участок №389 во Дворце им. И. Жансугурова в городе Талдыкорган, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Всего в области Жетісу действует 469 избирательных участков, которые открылись в 6 и 7 утра и продолжат свою работу до 20.00.

Всего врегионе зарегистрировано 442 056 избирателей.

По состоянию на 10.00 часов, согласно данным, представленным территориальной избирательной комиссии, предварительная явка избирателей в область Жетісу составила 14,24 процента. При этом, по данным ЦИК РК, по республике проголосовало 12,31% от общего числа избирателей.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев