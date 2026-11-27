Выборы депутатов маслихатов: свой участок можно узнать онлайн
29 ноября 2026 года в области Жетісу пройдут выборы депутатов маслихатов.
Жители области могут уже сейчас узнать на каком избирательном участке им предстоит проголосовать. Для этого доступны официальный сайт, чат-бот в «Телеграм», специальный сервис и единый контакт-центр iKomek.
Чтобы в день выборов не возникло затруднений, жителям рекомендуется заранее проверить наличие своих данных в списках избирателей и уточнить адрес участка для голосования.
Узнать свой избирательный участок можно несколькими способами:
- на официальном сайте - https://sailau.e-zhetisu.kz/
- через чат-бот в Telegram -https://t.me/sailau_zhetysu_bot
- через специальный сервис - https://sailau.gov.kz/
- позвонив в единый контакт-центр iKomek по номеру «109».
В день выборов необходимо прийти на свой избирательный участок с документом, удостоверяющим личность.
Территориальная избирательная комиссия области Жетісу