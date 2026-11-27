Как узнать свой участок: в Жетісу работают call-центры для избирателей
№ п/п
Наименование района/города
Место расположения (улица, №)
Контактные номера Call-центров
1
область Жетісу (единый кол центр)
город Талдыкорган,
ул. Медеу дом 3
109
2
Аксуский район
здание акимата Аксуского района,
с. Жансугурова, ул.Желтоксан,
№ 5В
8 (72832) 2-21-58
3
Алакольский район
здание акимата Алакольского района, г.Ушарал, ул. Конаева, 74
8 (72833) 2-15-07
4
Ескельдинский район
здание акимата Ескельдинского района, с.Карабулак,
ул Оразбекова 67
8 (72836) 3-01-82
5
Каратальский район
здание акимата Каратальского района, г. Уштобе, ул. Конаева 9
8 (72834) 2-19-62
6
Кербулакский район
здание акимата Кербулакского района, с.Сарыозек, ул Момышулы 10
8 (72840) 3-10-10
7
Коксуский район
здание акимата Коксуского района, с.Балпык би, ул. Мырзабекова 38
8 (72838) 2-01-12
8
Панфиловский район
здание акимата Панфиловского района, город Жаркент, ул.Головацкого 129
8 (72831) 5-36-64
9
Сарканский район
здание акимата Сарканского района,
г. Саркан, ул Тауелсыздык 111
8 (72839) 2-29-69
10
город Талдыкорган
здание акимата города Талдыкорган, ул. Абая 256
8 (7282) 40-20-31, 40-20-30
11
город Текели
здание акимата города Текели, ул. Абылай хана 34
8 (72835) 4-40-65
Территориальная избирательная комиссия области Жетісу