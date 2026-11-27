В области Жетісу в рамках повышения туристического потенциала озера Балхаш особое внимание уделяется вопросу обеспечения необходимыми социальными объектами. Так, в селе Лепсы капитально ремонтируется сельская больница, которая приобретает новый облик. Также ведется строительство нового железнодорожного вокзала. Ход строительных работ на данных объектах проинспектировал аким области Бейбит Исабаев, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Глава региона сначала посетил строительную площадку вокзала. Уровень готовности данного объекта, находящегося в ведении АО «Қазақстан темір жолы», составляет около 90%. Общая площадь нового одноэтажного здания – 620 кв. метров. В настоящее время ведутся работы по устройству кровли, отделке внутренних стен и благоустройству территории. На строительной площадке задействовано около 30 человек. Ранее вокзал располагался в небольшом старом здании.

Бейбит Исабаев отметил, что из 9 вокзалов, строительство которых ведется в области, капитальный ремонт 8 уже завершен, и данный объект является последним. Он подчеркнул необходимость полного завершения строительства нового здания до конца года.

Затем аким области ознакомился с ходом капитального ремонта сельской больницы и осмотрел ее помещения.

Здание Лепсинской больницы было построено в 1976 году, а последний текущий ремонт проводился в 2010 году. На сегодняшний день строительные работы на объекте близятся к завершению. Проводятся внутренние покрасочные работы и уборка помещений.

О работе больницы доложил главный врач Сарканской центральной районной больницы Алтай Шылгаубаев. По его словам, в больнице работают 4 врача общей практики и 2 стоматолога. В летний купальный сезон из районной больницы сюда на постоянной основе командируются хирурги, травматологи и гинекологи.

– Необходимо создать все условия для получения качественной медицинской помощи в этой больнице не только сельскими жителями, но и туристами, которые могут обратиться сюда по состоянию здоровья. В том числе важно в полной мере обеспечить учреждение специалистами, способными проводить самые простые операции, а также необходимой материально-технической базой, – подчеркнул Б. Исабаев.

Отметим, что больница, располагающая стационаром на 30 коек и поликлиникой, рассчитанной на прием 75 человек, оказывает медицинские услуги 4,5 тысячи жителей, проживающих вблизи Лепсы, а также туристам, приезжающим на озеро.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев