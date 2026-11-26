В области Жетісу ведется комплексная работа по развитию побережья озера Балхаш. Проведена реконструкция автомобильной дороги, к побережью подведена вся необходимая инженерная инфраструктура. Строительство первого из трех запланированных коммунальных пляжей завершено, в настоящее время подрядчику предстоит устранить ряд замечаний и доработать отдельные элементы объекта. После ввода в эксплуатацию пляж сможет одновременно принимать до 1800 отдыхающих. На втором пляже строительные работы продолжаются активными темпами. С ходом работ на объектах ознакомился аким области Бейбит Исабаев, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Глава региона осмотрел построенные на пляже коммерческие и административные здания. Также проинспектировал качество дорог, детских игровых площадок и других объектов, возведенных на на побережье.

По словам представителя подрядной организации, строительство коммунального пляжа началось в апреле текущего года, и на сегодняшний день практически все предусмотренные проектом работы завершены.

В частности, в административном здании планируется разместить медицинский пункт, посты сотрудников чрезвычайной службы и полиции. Также предусмотрена комната матери и ребенка. В двух коммерческих зданиях обустроено в общей сложности 18 помещений для открытия предпринимателями объектов общественного питания. Кроме того, предусмотрены и места для торговли. Также имеется парковка на 500 мест.

На побережье оборудованы детские игровые площадки, установлены раздевалки, душевые кабины, санитарные узлы и другие необходимые объекты. Установлено пять спасательных вышек.

В целом дав положительную оценку проделанной работе, аким области высказал ряд небольших замечаний по внешнему виду зданий и укладке брусчатки, отметив, что должны быть созданы все условия для доступного, комфортного и безопасного отдыха широких слоев населения. Также он подчеркнул необходимость системного планирования работ по содержанию коммунального пляжа предприятием «Балқаш тазалык».

– В соответствии с поручением Президента по развитию туристического потенциала регионов в этом году мы начали строительство двух коммунальных пляжей на побережье Балхаша. Первый из них, строительство которого завершено, мы введем в эксплуатацию до начала летнего купального сезона. Одновременно здесь смогут отдыхать до 1800 человек. Полностью подведены сети водо-, электроснабжения и канализации. Предусмотрены помещения для сотрудников чрезвычайных служб, полиции и медицинских работников. Второй пляж будет введен в эксплуатацию в следующем году. Также строительство третьего коммунального пляжа начнется в следующем году. Если в прошлом году побережье озера Алаколь посетили два миллиона туристов, то, думаю, число туристов, приезжающих на побережье Балхаша, теперь также в разы увеличится. Системную работу по созданию комфортных условий для туристов, прибывающих в регион, мы продолжим и дальше, – отметил Б. Исабаев.

Отметим, что представители бизнеса также намерены инвестировать в развитие побережья Балхаша. В их числе и местные предприниматели.

Своим мнением поделился один из них:

– Местные жители давно мечтали о развитии побережья Балхаша. Сейчас здесь есть вода, дороги, освещение – строятся коммунальные пляжи. Со стороны государства предпринимателям также создаются возможности для ведения бизнеса на побережье. Теперь для жителей Лепсы появятся рабочие места и новые источники дохода. Те, кто раньше переехал в другие города, возвращаются и вновь обосновываются в Лепсинском регионе. Для нас это большая радость. Я и сам приобрел земельный участок на этом пляже, планирую построить пансионат. Строительные работы начнем уже следующей весной, – рассказал житель села Лепсы Руслан Саттибеков

Пресс-служба акима области Жетісу.

Фотограф: Дмитрий Ерофеев