Управление сельского хозяйства области Жетісу (далее – Управление) сообщает, что в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 апреля 2023 года № 137 «Об утверждении Правил определения региональных операторов по распределению нефтепродуктов для сельскохозяйственных работ, а также Правил формирования и распределения объемов нефтепродуктов для сельхозтоваропроизводителей на период проведения весенне-полевых и уборочных работ» прием заявок на формирование объемов дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых и уборочных работ 2027 года будет осуществляться с 1 по 30 декабря 2026 года.

Для открытия личного кабинета при регистрации на веб-портале сельхозтоваропроизводителю необходимо указать следующие сведения:

1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН), имя, отчество (при наличии) и фамилию;

2) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме совместного предпринимательства: бизнес-идентификационный номер (далее – БИН), полное наименование, имя, отчество (при наличии), фамилию и ИИН первого руководителя;

3) контактные данные (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты);

4) реквизиты текущего счета в банке второго уровня либо у национального оператора почты.

В случае изменения вышеуказанных сведений сельхозтоваропроизводитель обязан в течение одного рабочего дня внести соответствующие изменения в данные лицевого счета, указанные в личном кабинете на веб-портале.

При этом повторная подача заявки по одному кадастровому номеру поля не допускается. Расчет объема дизельного топлива осуществляется автоматически с учетом норматива расхода дизельного топлива на 1 гектар.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону: 8 (7282) 60-00-52.

Управление сельского хозяйства области Жетісу