В областном центре Жетісу городе Талдыкоргане продолжает развиваться новый жилой массив «Жастар-3», не имеющий аналогов по масштабности. Здесь на территории 90 гектар будет размещено около 800 домов для очередников, также предусмотрено возведение необходимых социальных объектов, что позволит создать полноценную инфраструктуру для комфортной жизни. Ожидается, что в песрпективе здесь будут проживать порядка 4 тысяч жителей. С ходом строительства в рамках рабочего объезда ознакомился аким области Бейбит Исабаев, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Главе региона представили эскизы социальных объектов, которые планируется построить в новом жилом массиве: физкультурно-оздоровительного комплекса, школы на 1200 мест с мини-центром, участкового пункта полиции, фельдшерско-амбулаторного пункта, а также парка. Бейбит Исабаев акцентировал внимание на необходимости комплексного благоустройства территории и поручил обеспечить озеленение основных улиц и обустройство системы полива.

– В этом новом жилом массиве, рассчитанном примерно на 800 домов, будут проживать около 4 тысяч человек. Для нашего региона это первый жилой массив такого масштаба. По своим размерам территория сопоставима даже с двумя микрорайонами. Поэтому в первую очередь здесь необходимы социальные объекты. Кроме того, мы создадим большой парк, разместим несколько торговых точек. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Следующий важный вопрос – благоустройство. Эту работу необходимо качественно провести в рамках инициативы Президента «Таза Қазақстан». Жилой массив «Жастар-3» расположен на возвышенности, поэтому вода из арыков сюда не поступает. В связи с этим нужно пробурить несколько скважин, обеспечить подачу воды и затем высадить деревья вдоль основных улиц. Наряду с этим важно, чтобы владельцы домов также озеленяли свои придомовые участки, – отметил Б. Исабаев.

По словам акима города Талдыкоргана Ерната Базила, на данном этапе на территории жилого массива выкуплено 693 дома, построенных компаниями-инвесторами, из которых 403 дома предоставлены очередникам из социально уязвимых категорий. Площадь каждого индивидуального дома составляет 76,4 кв. метра, земельного участка – 6 соток. В следующем году предстоит построить и выкупить оставшиеся 97 домов.

На сегодняшний день в жилом массиве проложено 11 км асфальтированных дорог на 20 улицах, завершено строительство 12 км тротуаров. В следующем году дорожную инфраструктуру планируется расширить еще на 6,7 км. Для удобства жителей также организовано регулярное автобусное сообщение по установленному графику. Все дома подключены к системе газоснабжения. На случай необходимости предусмотрены резервные электрические котлы. Кроме того, территория обеспечена всеми необходимыми инженерными коммуникациями: сетями водо-, электроснабжения и канализации.

Мнением поделилась одна из жительниц, чья семья получила в этом году жилье в жилом массиве «Жастар-3»:

– В сентябре этого года мы переехали в новый дом. Нам здесь очень нравится. Прямо возле нашего дома каждые 15–20 минут ходит автобус. Представители подрядной организации, построившей дом, оперативно устраняют даже небольшие недочеты, если они возникают. Теперь нам не приходится, как раньше, снимать жилье, переезжать с детьми с одного места на другое и платить высокую арендную плату, – сказала Ляззат Максумкызы.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев