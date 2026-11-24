В Казахстане работающие женщины имеют право на единовременную социальную выплату из Государственного фонда социального страхования (далее – Фонд) на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, а также усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка.

Этот механизм позволяет будущим мамам спокойно подготовиться к рождению малыша благодаря поддержке от Фонда.

Немного об истории

До внедрения обязательного социального страхования эта выплата была исключительно зоной ответственности работодателя и ограничивалась лишь оплатой больничного листа по беременности и родам.

На практике это нередко приводило к скрытой дискриминации женщин на рынке труда.

Избегая «предстоящих расходов», отдельные работодатели отказывали в приеме на работу либо заблаговременно прекращали трудовые отношения с сотрудницами фертильного возраста.

Передача этой выплаты в Фонд кардинально изменила ситуацию.

Государство сняло прямую финансовую нагрузку с бизнеса, а работающие женщины получают на сегодня гарантированную и справедливую дополнительную поддержку, зависящую только от их официального труда.

Кто и когда имеет право на выплату

Назначается социальная выплата всем участницам системы, за которых работодатель (или сами – в случае ИП и частной практики) перечисляли социальные отчисления.

Основанием служит лист о временной нетрудоспособности (больничный лист), который оформляется с 30-й недели беременности.

Обратиться за социальной выплатой в Фонд можно в течение 12 месяцев с даты его выдачи.

Как рассчитывается выплата:

Чтобы определить размер единовременной выплаты, система автоматически учитывает два основных показателя.

Официальный доход будущей мамы – система анализирует среднемесячный заработок женщины за последние 12 месяцев перед уходом в декрет, с которого перечислялись социальные отчисления.

При этом установлен максимальный предел – не более 7 минимальных заработных плат в месяц (в 2026 году это 595 000 тенге).

Продолжительность декретного отпуска – в зависимости от количества дней больничного листа применяется коэффициент от 4,2 при обычных родах (126 дней отпуска) до 4,67 при сложных родах или рождении двойни и более детей (140 дней).

Для жительниц зон ядерных испытаний действуют повышенные значения.

Если осложнения возникли уже после родов, по дополнительному больничному листу на 14 дней Фонд автоматически сделает перерасчет.

В Казахстане работающие женщины имеют право на единовременную социальную выплату из Государственного фонда социального страхования (далее – Фонд) на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, а также усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка.

Этот механизм позволяет будущим мамам спокойно подготовиться к рождению малыша благодаря поддержке от Фонда.

Немного об истории

До внедрения обязательного социального страхования эта выплата была исключительно зоной ответственности работодателя и ограничивалась лишь оплатой больничного листа по беременности и родам.

На практике это нередко приводило к скрытой дискриминации женщин на рынке труда.

Избегая «предстоящих расходов», отдельные работодатели отказывали в приеме на работу либо заблаговременно прекращали трудовые отношения с сотрудницами фертильного возраста.

Передача этой выплаты в Фонд кардинально изменила ситуацию.

Государство сняло прямую финансовую нагрузку с бизнеса, а работающие женщины получают на сегодня гарантированную и справедливую дополнительную поддержку, зависящую только от их официального труда.

Кто и когда имеет право на выплату

Назначается социальная выплата всем участницам системы, за которых работодатель (или сами – в случае ИП и частной практики) перечисляли социальные отчисления.

Основанием служит лист о временной нетрудоспособности (больничный лист), который оформляется с 30-й недели беременности.

Обратиться за социальной выплатой в Фонд можно в течение 12 месяцев с даты его выдачи.

Как рассчитывается выплата:

Чтобы определить размер единовременной выплаты, система автоматически учитывает два основных показателя.

Официальный доход будущей мамы – система анализирует среднемесячный заработок женщины за последние 12 месяцев перед уходом в декрет, с которого перечислялись социальные отчисления.

При этом установлен максимальный предел – не более 7 минимальных заработных плат в месяц (в 2026 году это 595 000 тенге).

Продолжительность декретного отпуска – в зависимости от количества дней больничного листа применяется коэффициент от 4,2 при обычных родах (126 дней отпуска) до 4,67 при сложных родах или рождении двойни и более детей (140 дней).

Для жительниц зон ядерных испытаний действуют повышенные значения.

Если осложнения возникли уже после родов, по дополнительному больничному листу на 14 дней Фонд автоматически сделает перерасчет.

Роль работодателя.

Если реальная заработная плата женщины превышает максимальный доход в 7 МЗП, который учитывается при расчете социальной выплаты (в 2027 году с повышением МЗП выплата вырастет до 770 000 тенге), разницу может закрыть работодатель.

Трудовой кодекс позволяет компаниям закрепить в трудовом или коллективном договоре доплату сотруднице до ее полной средней зарплаты.

Это хороший пример социальной ответственности бизнеса, который помогает женщинам не терять в доходе при рождении ребенка.

Оформление без лишних бумаг

Собирать справки о доходах не нужно – все сведения о стаже и отчислениях будут получены из государственных баз данных.

После оформления электронного больничного листа информационная система сама проверяет право на выплату и направляет будущей маме проактивное SMS-сообщение для ее назначения.

При желании подать заявление также можно онлайн через портал eGov.kz, мобильные приложения банков второго уровня либо обратиться в ЦОН.

За 10 месяцев т.г. социальную выплату по беременности и родам получили 130,1 тыс. женщин на сумму 144,6 млрд. тг.

Таким образом, официальная занятость гарантирует будущим мамам надежную финансовую защиту в самый ответственный период жизни, объединяя поддержку государства и социальную ответственность работодателя.

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства труда и социальной защиты населения РК

Социальная выплата по беременности и родам: как государство защищает и поддерживает будущих мам