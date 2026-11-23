В области Жетісу реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию современного агропромышленного комплекса.

ТОО «АгроКомплекс Уштобе» возрождает мукомольный комбинат в городе Уштобе Каратальского района, который не функционировал более десяти лет. Проект предусматривает восстановление и комплексную модернизацию существующих производственных площадей с последующим запуском трех перерабатывающих производств.

Совокупная проектная мощность комплекса составит до 600 тыс. тонн продукции в год. В частности, планируется производить до 300 тыс. тонн комбикормов, 150 тыс. тонн масел и жиров, а также 150 тыс. тонн муки. Реализация проекта рассчитана на 2026–2028 годы и позволит создать порядка 300 постоянных рабочих мест для жителей Каратальского района.

Проект будет реализован в три этапа. В настоящее время на территории предприятия уже ведутся ремонтно-восстановительные работы, включая укрепление конструкций зданий и модернизацию производственной инфраструктуры.

На первом этапе, в 2027 году, планируется запустить завод по производству комбикормов для сельскохозяйственных животных мощностью до 300 тыс. тонн в год. Это позволит расширить предложение отечественных кормов и укрепить кормовую базу животноводства.

Второй этап предусматривает создание производства масел и жиров мощностью 150 тыс. тонн в год. На заключительном этапе, в 2028 году, планируется ввести в эксплуатацию модернизированный мукомольный комплекс с мощностью переработки до 150 тыс. тонн зерна ежегодно.

Таким образом, на одной промышленной площадке будут объединены три взаимодополняющих направления переработки сельскохозяйственного сырья. Это позволит нарастить объемы переработки, расширить ассортимент отечественной продукции и сформировать дополнительный спрос на сельскохозяйственное сырье.

Важным результатом станет возвращение в хозяйственный оборот промышленного объекта, простаивавшего более десяти лет. Вместо неиспользуемых производственных площадей регион получит современный агропромышленный комплекс, новые рабочие места и дополнительные возможности для развития предпринимательства.

Запуск предприятия также будет способствовать укреплению кооперации между сельхозтоваропроизводителями, животноводческими хозяйствами и перерабатывающими предприятиями. Производство комбикормов, масел и муки позволит выстроить взаимосвязанную производственную цепочку — от сельскохозяйственного сырья до готовой продукции с добавленной стоимостью.

Источник: официальный сайт Министерства сельского хозяйства РК

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В Жетісу создадут агрокомплекс с мощностью производства 600 тыс. тонн продукции в год