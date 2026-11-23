В области Жетісу ведется комплексная работа по подготовке животноводческих хозяйств к зимнему периоду. На сегодняшний день заготовлено свыше 2,4 млн тонн кормов, а на зимовки переведено 51,7% сельхозживотных от общего поголовья, которое составляет свыше 2,6 млн голов, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления сельского хозяйства, всего в области насчитывается свыше 2 тысяч зимовок. На них планируется разместить 2 339 хозяйств с поголовьем 1,6 млн голов скота, будет задействовано 3 322 чабана. Все эти хозяйства обеспечены необходимыми запасами кормов, а также топливом. Стоит отметить, что часть зимовок подключена к централизованной системе электроснабжения, другая часть использует солнечные панели и бензиновые генераторы, также используются различные источники водоснабжения.

- Общий объем заготовленных кормов составляет 2 млн 457,1 тыс. тонн, включая сено, сенаж, силос, солому и фураж. На сегодняшний день скоту уже скормлено 24,0 тыс. тонн кормов. На зимовки переведено 1 млн 392 тыс. голов скота или 51,7%. В целом в зимовочный период вступило 2 млн 627 тыс. голов скота, в том числе 530,5 тыс. голов КРС, 1 млн 852 тыс. голов МРС, 226,3 тыс. лошадей и 2,6 тыс. верблюдов, - сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев.

К слову, по итогам 10 месяцев в области Жетісу валовая продукция сельского хозяйства достигла 437,8 млрд теңге, индекс физического объема – 102,8%.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев,

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