Пожарная безопасность при эксплуатации печного отопления
Нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов может стать причиной пожара и отравления угарным газом. Поэтому владельцам частных жилых домов важно соблюдать основные требования пожарной безопасности.
В первую очередь необходимо регулярно очищать дымоход от сажи — не реже одного раза в три месяца. Запрещается использовать печи с трещинами и другими повреждениями, поскольку это может привести к попаданию дыма и угарного газа в помещение.
Дрова, одежду и другие легковоспламеняющиеся предметы необходимо держать на безопасном расстоянии от печи. Для розжига категорически запрещается использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить пожар и сохранить жизнь и здоровье близких.
Источник: официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
Пожарная безопасность при эксплуатации печного отопления