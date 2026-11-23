Нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов может стать причиной пожара и отравления угарным газом. Поэтому владельцам частных жилых домов важно соблюдать основные требования пожарной безопасности.

В первую очередь необходимо регулярно очищать дымоход от сажи — не реже одного раза в три месяца. Запрещается использовать печи с трещинами и другими повреждениями, поскольку это может привести к попаданию дыма и угарного газа в помещение.

Дрова, одежду и другие легковоспламеняющиеся предметы необходимо держать на безопасном расстоянии от печи. Для розжига категорически запрещается использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить пожар и сохранить жизнь и здоровье близких.

Источник: официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

Пожарная безопасность при эксплуатации печного отопления