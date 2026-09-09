В области Жетісу продолжается работа по благоустройству территорий и совершенствованию системы обращения с отходами. Меры реализуются в рамках общенациональной экологической программы «Таза Қазақстан» и включают строительство и модернизацию объектов, увеличение объемов переработки отходов, озеленение и благоустройство населенных пунктов. В частности, за счет частных инвестиций в Талдыкоргане запланировано создание современного комплекса по сортировке, переработке и термической утилизации отходов, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В целом в регионе последовательно формируется современная система обращения с коммунальными отходами. Для этого утверждена Программа управления коммунальными отходами, которая предусматривает строительство новых объектов, рекультивацию действующих полигонов и увеличение объемов переработки. К слову, на данном этапе в регионе функционируют 182 временных места хранения и 7 полигонов, а сбором и вывозом мусора занимаются 24 специализированные организации. Переработку и сортировку отходов осуществляют 6 предприятий общей мощностью 68,8 тыс. тонн в год.

- В рамках первого этапа разработаны проекты строительства полигонов в городах Саркан и Ушарал, а также рекультивации полигона в Текели. Одним из ключевых проектов станет строительство в Талдыкоргане современного комплекса по сортировке, переработке и термической утилизации отходов. В проект планируется привлечь 11 млрд теңге частных инвестиций и создать 70 рабочих мест. Комплекс будет иметь межрайонное значение. Его планируется задействовать для обслуживания города Талдыкоргана, близлежащих Ескельдинского, Каратальского и Коксуского районов, а также города Текели. На этой территории ежегодно образуется около 120 тыс. тонн отходов, - отметил заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Диас Досмуханов.

Параллельно в регионе продолжается экологическая работа, непосредственно связанная с благоустройством населенных пунктов. С начала 2026 года в рамках «Таза Қазақстан» проведено 180 мероприятий, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. За это время высажено 58 тыс. саженцев, вывезено 9 тыс. тонн мусора.

Кроме того, и в текущем году предусмотрены средства на благоустройство территорий, которые направляются на обновление общественных пространств, дворов, детских и спортивных площадок, ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов, развитие арычных сетей и уличного освещения.

Работа по озеленению также продолжается. До конца года в области планируется высадить 121 тыс. саженцев. Таким образом, экологические инициативы дополняются конкретными изменениями городской и сельской среды – от чистых улиц и благоустроенных дворов до новых зеленых зон.

Важной частью программы остается обратная связь с жителями. Для этого действует Telegram-бот «Таза Қазақстан», через который жители могут сообщать о проблемах, связанных с санитарным состоянием и благоустройством территорий. С момента активизации телеграмм-бота поступило 814 обращений, из них отработаны уже 668.

Таким образом, в области Жетісу общенациональная программа «Таза Қазақстан» способствует не только улучшению экологии, но и системному обновлению инфраструктуры, развитию культуры обращения с отходами и формированию комфортной среды для жителей региона.

Пресс-служба акима области Жетісу

Инфографика подготовлена областным управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,

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