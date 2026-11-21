В городе Талдыкорган прошла расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей со всей области Жетісу. Жителям предложили широкий ассортимент продукции местного производства общим объемом свыше 107 тонн по ценам ниже рыночных, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Участие в ярмарке приняли представители двух городов – Талдыкоргана и Текели, а также восьми районов области Жетісу. Всего покупателям представили порядка 60 наименований продукции: мясную и молочную, колбасную и рыбную, плодоовощную продукцию, сахар, муку, крупы, растительные и животные масла, фрукты, мёд, национальные напитки и многое другое на общую сумму свыше 158,8 млн теңге.

Ярмаркой остались довольны как продавцы, так и покупатели.

- Мы из города Уштобе Каратальского района. Привезли на ярмарку порядка 250 кг мяса говядины. Скот был выращен на жайляу, соответственно и качество мяса хорошее. Ярмарка хороша как для нас, так и для народа. Нам удобно, потому что мы свою продукцию быстро реализуем, а жители приобретают мясо по доступным ценам.

- Приехали из города Саркан Сарканского района. Мы пчеловоды, у нас своя пасека. Примерно 300 пчелосемей. Привезли на ярмарку около 10 видов меда общим объемом 300 кг. Еще пергу и другую продукцию пчеловодства. Принимаем участие уже третий или четвертый раз, очень удобно. Благодаря таким большим ярмаркам люди узнают о нас, продажи идут хорошо, - отметил пчеловод Марк Сюра.

- Мы на рынке с 2016 года, привезли на ярмарку все 32 вида молочной продукции нашего завода: сыры, масло, иримшик и многое другое. Наша продукция полностью сертифицирована. Участвуем в ярмарке не первый раз. С самого начала ярмарки наш сыр продается очень хорошо, – отмечает маркетолог талдыкорганского молочного завода «Ляззат» Айдана Ратаева.

Среди посетителей ярмарки местный житель Нурболат Карабасов. Он приехал сюда, чтобы приобрести мясо и рыбу. По его словам, цены на продукцию оказались ниже, чем на городских рынках, а ассортимент позволял выбрать необходимые товары.

- Да, цены действительно ниже, чем на базаре. Ассортимент хороший. Я осмотрел все палатки, оценил качество товара и начал закуп. Спасибо организаторам за заботу о горожанах, – сказал он.

А пенсионеры Абубакир и Булбул Аязбаевы посетили ярмарку, чтобы запастись овощами для домашних заготовок на зиму.

- Мы купили капусту, лук, морковь, свеклу и другие овощи. Причем приобретаем сразу в большом количестве, чтобы хватило детям, внукам и всем домочадцам. Помимо доступных цен, важным преимуществом ярмарки является свежесть продукции. Можно выбрать всё необходимое для заготовок на зиму, – отметили супруги.

Таким образом, сельскохозяйственная ярмарка стала площадкой, где горожане смогли приобрести необходимые продукты непосредственно у производителей, а сельхозтоваропроизводители области – реализовать свою продукцию.

- На большую осеннюю ярмарку сельхозтоваропроизводители со всех районов и городов нашей области привезли порядка 60 наименований продукции. В частности, два сахарных завода предложили свой товар по доступной цене. Думается, ярмарка особенно понравится горожанам и гостям города своим ассортиментом и качеством продукции, - поделился мнением руководитель управления сельского хозяйства области Жетісу Нурдаулет Кененбаев.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев