В области Жетісу еще в одном сельском населенном пункте введен в эксплуатацию культурно-спортивный центр. Капитальный ремонт сельского дома культуры села Бактыбай Ескельдинского района начался еще до образования области. Объект оказался в числе проблемных долгостроев. После того как руководство региона взяло ход работ под особый контроль, строительство возобновилось и было успешно завершено. Теперь в селе с населением около 7 тысяч человек сотрудники дома культуры, более двадцати лет работавшие в приспособленном помещении, приступили к работе в новом здании, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По информации районного акимата, ранее дом культуры и библиотека располагались на первом этаже здания сельского акимата, что создавало определенные неудобства. Поэтому обновление старого, пришедшего в негодность здания стало значимым событием как для жителей села, так и для работников сферы культуры.

Площадь обновленного здания составляет 4500 квадратных метров. Здесь оборудован зрительный зал на 340 мест, а также размещена сельская библиотека с книжным фондом более 20 тысяч экземпляров.

В центре работают различные кружки и секции, проводятся массовые культурные мероприятия, концерты и встречи.

– Дом культуры начал полноценную работу. Сегодня здесь созданы все условия для занятий творчеством как детей, так и взрослых. Каждый может заниматься тем, что ему по душе. Здесь работают восемь культурных и спортивных кружков, таких как клуб «Мерейлі әжелер», эстрадный вокал, домбра, танцы, рукоделие, велоспорт, футбол и борьба. Наша главная задача – превратить это учреждение в настоящий центр культурной жизни села. Мы хотим создать условия, чтобы каждый житель мог развивать свои таланты, получать новые знания и интересно и с пользой проводить свободное время. Для этого в дальнейшем планируем расширять направления работы, открывать новые кружки и привлекать как можно больше жителей, – рассказал директор дома культуры Канат Оспанов.

Созданные условия способствуют росту интереса жителей к занятиям в кружках и секциях. В частности, все большую популярность набирает секция борьбы, которую сегодня посещают 180 детей.

– В обновленном здании открылся большой зал для занятий греко-римской борьбой. Раньше мы проводили тренировки в школьном спортзале, а также на улице, что зачастую было неудобно. Нынешний зал комфортный и просторный. Дети тренируются в три смены. Самые младшие, недавно присоединившиеся к нам, занимаются с утра, подростки среднего возраста – после обеда, а старшая группа – вечером. Среди наших учеников уже есть те, кто занимает призовые места на республиканских турнирах. Надеемся, что в будущем из этого зала выйдут чемпионы, – говорит тренер Адилет Нугыманов.

Радуются открытию обновленного дома культуры и жители села.

– Мы долго ждали этого дня. Теперь дети смогут посещать различные кружки, взрослые – проводить культурные мероприятия и смотреть концерты. Обновленное здание стало общим культурным объектом, куда с удовольствием приходят представители всех поколений, – говорит житель села Кайрат Мамраев.

Напомним, капитальный ремонт здания дома культуры в с.Бактыбай начался в мае 2020 года, а завершить его планировалось в июне 2021 года. Однако из-за безответственного подхода подрядной организации сроки неоднократно переносились. В связи с этим в отношении подрядчика были приняты предусмотренные законодательством меры, а также вынесено соответствующее судебное решение.

После образования области Жетісу завершение строительства этого проблемного объекта было взято на особый контроль руководства региона. При возобновлении работ особое внимание уделялось обеспечению качества строительства. В результате ремонт был завершен, а жители села получили современное пространство для занятий культурой и спортом.

В целом с момента образования области уровень модернизации социальных объектов в регионе достиг 55,8%.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков