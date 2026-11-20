21 ноября в городе Талдыкорган на территории Дворца спорта «Жастар» состоится сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей области Жетісу.

Свою продукцию представят сельхозтоваропроизводители двух городов – Талдыкоргана и Текели, а также восьми районов области.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров – мясная и молочная продукция, колбасы, рыба, сахар, мука, крупы, растительные и животные масла, овощи, фрукты, ягоды, мёд, национальные напитки и многое другое. Всего 54 наименования общим объемом 107,3 тонны.

Приглашаем жителей и гостей города посетить ярмарку, приобрести свежую продукцию местных производителей по доступным ценам и поддержать сельхозтоваропроизводителей региона!

Дата и время: 21 ноября 2026 года, с 8.00 ч.

Место: г. Талдыкорган, Дворец спорта «Жастар».

Управления сельского хозяйства области Жетісу

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