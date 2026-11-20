В Казахстане за неполный год более чем вдвое выросло количество пунктов пожаротушения «Ауыл құтқарушылары» - со 150 в январе до 323 в ноябре 2026 года. Программа, запущенная Министерством по чрезвычайным ситуациям в 2025 году, меняет систему пожарной защиты сельских территорий. В отдалённых населённых пунктах появляются подготовленные пожарные из числа местного населения, способные приступить к тушению возгорания ещё до прибытия государственной противопожарной службы.

МЧС создаёт сеть сельских пунктов пожаротушения, организует подготовку сельских пожарных, обеспечивает их необходимой техникой и продолжает сопровождать работу пунктов после открытия. Такой подход особенно важен для сел, расположенных в десятках километров от ближайших пожарных подразделений МЧС.

От инициативы до республиканской сети

В январе 2026 года в 17 регионах Казахстана действовали 150 пунктов пожаротушения. В июне открылся 193-й, в августе - 248-й, в сентябре - 270-й, в октябре - 299-й. К середине ноября их количество достигло 323.

Таким образом, за неполный год сеть пополнилась 173 постами.

По актуальным данным, 323 пункта пожаротушения обеспечивают противопожарную защиту 1013 сельских населённых пунктов, в которых проживают более 996 223 человек.

Как устроена программа

«Ауыл құтқарушылары» объединяет возможности МЧС, акиматов, предпринимателей и сельских жителей. При этом за профессиональную подготовку и организацию работы добровольцев отвечает министерство.

МЧС передаёт пожарные автомобили, мотопомпы, защитную боевую одежду, оборудование и радиостанции. Акиматы участвуют в создании инфраструктуры, предприниматели помогают со строительством, ремонтом и оснащением помещений.

В зависимости от потребностей населённого пункта посты размещаются в новых или приспособленных зданиях. Здесь оборудуются гаражи для техники, диспетчерские, комнаты отдыха и бытовые помещения.

После открытия пунктов пожаротушения территориальные органы МЧС продолжают проводить практические занятия и совместные тренировки, поддерживая готовность пунктов к выездам.

Кто становится сельским спасателем

Основу формирований составляют жители самих сёл. Они хорошо знают местность, подъездные пути, расположение домов, хозяйственных объектов и источников водоснабжения.

Специальное пожарное образование для вступления в формирование не требуется. Первоначальная подготовка под руководством профессиональных пожарных МЧС занимает в среднем семь дней. Работники пунктов пожаротушения учатся тушить возгорания, работать с оборудованием, оказывать первую помощь и соблюдать меры безопасности.

Для связи с диспетчерами и государственными пожарными подразделениями им предоставляются рации. При поступлении сообщения о пожаре работники пунктов могут первыми прибыть на место, оценить обстановку и приступить к тушению. При необходимости по радиосвязи запрашиваются дополнительные силы.

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

Как программа «Ауыл құтқарушылары» меняет пожарную безопасность казахстанских сёл