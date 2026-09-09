Подготовка области Жетісу к предстоящему отопительному сезону идет в плановом режиме: в среднем ежедневно в регион поступает 27 вагонов, или порядка 1900 тонн угля. Поставки продолжаются, также проводится информационная работа о местах реализации твердого топлива, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления энергетики и ЖКХ, по состоянию на текущий период уже заготовлено 110 тыс. тонн угля. Работа по формированию необходимого запаса продолжается.

«В настоящее время в области Жетісу действует 46 угольных тупиков и складов, где имеется 31,8 тыс. тонн угля. При этом поставки топлива идут ежедневно. По информации АО «КТЖ-Грузовые перевозки», в среднем в сутки в область прибывает 27 вагонов, из которых 14 – с углем «Шубарколь» и 13 – «Каражыра». Общий объем ежедневных поставок составляет 1 863 тонны. В связи с резким ростом спроса в осенне-зимние месяцы и в целях недопущения очередей на уголь и задержки транспортировки напоминаем о необходимости закупа угля в благоприятную погоду, до наступления холодов», - отметил руководитель отдела энергетики и инфраструктурного развития УЭиЖКХ Ернар Елуханов.

Таким образом, подготовка к отопительному сезону в регионе продолжается. Ежедневное поступление угля позволяет поэтапно формировать необходимые запасы и обеспечивать население топливом на предстоящий зимний период.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов