В административном центре области Жетісу – городе Талдыкорган продолжается реализация проекта по улучшению архитектурно-художественного облика областного центра. С момента образования области в городе благоустроено и капитально отремонтировано 130 дворов, крыши 113 и фасады 44 многоэтажных жилых домов. С ходом работ и планами по дальнейшему обновлению городской среды в рамках объезда ознакомился аким области Бейбит Исабаев, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В частности, в этом году проведен ремонт фасадов 24 многоэтажных домов и кровли 7 домов по улице Жансугурова. Следующий этап – реализация проекта по архитектурно-художественному оформлению фасадов и ремонту крыш многоквартирных жилых домов, расположенных вдоль проспекта Назарбаева.

- Одними из трех длинных, продольных улиц Талдыкоргана являются улицы Кабанбай батыра, Жансугурова и проспект Назарбаева. В этом году благоустроили улицу Жансугурова. К работе подошли комплекно: сначала провели реконструкцию магистральной тепловой сети, затем положили асфальт, параллельно отремонтировали фасады и крыши многоквартирных домов вдоль этой улицы. Теперь на следующий год планируем благоустроить проспект Назарбаева. Уже определен единый подход к обновлению фасадов: дома до пяти этажей будут облицованы, а здания выше пяти этажей – окрашены качественными водостойкими материалами. В целом будут отремонтированы фасады 36 домов, а также крыши 13 домов, где это необходимо, - отметил Б. Исабаев.

Параллельно с обновлением фасадов и кровель многоквартирных жилых домов предусмотрен ремонт дорожного покрытия. Так, в следующем году планируется отремонтировать проспект Назарбаева на участке от центральной площади до «кольца», а также улицу Жансугурова – от улицы Гагарина до «кольца» и оставшийся участок до моста. Ремонт улицы Кабанбай батыра был завершен в прошлом году.

- Таким образом, благодаря системному подходу поэтапно приведем в единый архитектурный облик все три основные улицы города. Это позволит не только улучшить состояние дорожной инфраструктуры и жилого фонда, но и комплексно обновить внешний облик центральной части Талдыкоргана, – отметил Б. Исабаев.

Подводя итоги, глава региона поручил руководству города продолжить работу по комплексному обновлению его архитектурного облика. Реализация намеченных планов позволит придать центральным улицам единый современный облик, улучшить качество городской среды и создать более комфортные условия для жителей.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев