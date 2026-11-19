В Талдыкоргане продолжается работы по реконструкции с сейсмоусилением многопрофильной областной детской больницы.

С ходом восстановительных работ в рамках объезда строительных площадок города ознакомился аким области Бейбит Исабаев.

По итогам посещения объекта глава региона поручил ответственным лицам и подрядной организации обеспечить надлежащее качество реконструкции, не допускать отставания от утвержденного графика и усилить контроль на каждом этапе работ.

К слову, ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию – середина декабря.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев