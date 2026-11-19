Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает информировать граждан о цифровых системах. Сегодня разъясним принципы работы Цифровой карты семьи.

Цифровая карта семьи работает как цифровой мост и автоматически получает нужную информацию из более чем 30 государственных баз.

Весь обмен данными идет через шлюз «электронного правительства».

Почти треть всех данных — это 10 систем — поступает из баз самого Минтруда.

Это сведения о пенсиях, пособиях и других выплатах, инвалидности, трудовых договорах и официальных доходах за последние три месяца.

Значительный объем информации передают Министерство юстиции Республики Казахстан (5 систем) и Министерство внутренних дел Республики Казахстан (4 системы).

Из их реестров Цифровая карта узнает о составе семьи, прописке, квартирах, земельных участках, бизнесе и автомобилях.

Остальные сведения поступают из систем Минцифры, Минздрава, Минфина, Минсельхоза, министерств образования и погранслужбы КНБ.

Важно понимать, что система собирает много разных данных, но не все из них влияют на оценку благополучия семьи.

Сведения из десятков баз объединяются, чтобы сформировать единый цифровой портрет каждой семьи.

Однако при оценке уровня социального благополучия используются только те данные госорганов, которые необходимы для применения критериев официальной методики.

Представим обмен данными между ведомствами в виде трех шагов.

Первый шаг — формирование семьи

Система объединяет сведения из базы физических лиц и реестра ЗАГС.

По записям о рождении, браке, разводе или смене фамилии Цифровая карта без участия человека определяет актуальный состав каждой семьи.

Второй шаг — сбор сведений из профильных ведомств

Далее по каждому члену семьи подтягиваются данные о зарплатах, имуществе, кредитах и особых жизненных ситуациях.

Система видит прикрепление к поликлинике, наличие медстраховки, обучение в школе или вузе, а также выезд за пределы страны более чем на 180 дней.

Третий шаг — обновление и перерасчет

Сведения обновляются в двух режимах.

Часть систем передает данные в реальном времени (онлайн), а другая часть загружает информацию регулярными пакетами по графику.

На основе свежих данных Цифровая карта каждый месяц заново оценивает благополучие семьи.

Важно! Цифровая карта семьи лишь отражает информацию из баз других ведомств.

Если работодатель с опозданием внес трудовой договор, организация образования не успела обновить списки учащихся или в старых архивах ЗАГС не хватает записей, в Цифровой карте могут появиться неточности.

Если вы заметили ошибку в своих сведениях — например, за вами числится проданная машина или квартира — это можно исправить.

Обратитесь за консультацией в территориальный департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Республики Казахстан по месту жительства.

Как только первоисточник обновит запись, Цифровая карта семьи автоматически увидит верные данные при очередной ежемесячной оценке уровня социального благополучия.

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства труда и социальной защиты населения РК

Цифровая карта семьи: как устроена интеграция с базами государственных органов