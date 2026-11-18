В области Жетісу в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» ведется системная работа по созданию, реконструкцию парков и скверов, при этом особое внимание уделяется установке системы автополива для обеспечения качественного ухода за зелеными насаждениями. В частности, с начала образования области поэтапно благоустраиваются зеленые зоны в районных центрах, а в следующем году в Талдыкоргане капитальной реконструкцией будет охвачен центральный городский парк. Об этом стало известно в ходе объезда акимом области Бейбитом Исабаевым строящихся объектов областного центра, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В текущем году на территории трех парков города Талдыкорган установлена автоматическая система полива: в парке «Жастар», парке ветеранов и на набережной реки Каратал. С ходом проведенных работ в парке ветеранов в рамках объезда ознакомился глава региона.

По словам представителя подрядной организации, общая площадь проложенных сетей автополива составляет 6,8 км. Также проведены работы по озеленению, высажено порядка 200 хвойных и лиственных деревьев. Всего в этом году в Талдыкоргане запланирована посадка 13 тыс. деревьев, из которых 12 400 уже высажены, оставшиеся 600 будут посажены до конца ноября.

- В рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан», инициированной Президентом страны, в области Жетісу полным ходом идет поэтапное строительство современных парков или реконструкция имеющихся зеленых зон практически во всех районных центрах. Автоматический полив также внедряется, так как за зелеными насаждениями в парках нужно ухаживать и своевременно поливать. Помимо этого в следующем году капитальная реконструкция будет проводиться в центральном парке в Талдыкоргане. Будет совершенно новый парк. Грандиозная работа предстоит по озеленению города, особенно со стороны арки – при въезде в город и до «кольца». И справа, и слева будут газоны, посадим деревья, установим поливную систему, освещение, лавочки, будут места отдыха, спортивные площадки, - подчеркнул Бейбит Исабаев.

По итогам посещения парка ветеранов аким области поручил привести в соответствие скамейки, входную группу, а также продолжить работы по озеленению.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев