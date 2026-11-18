В области Жетісу в рамках объявленной Президентом программы «Народная стройка» следующий год ознаменуется масштабным строительством и реализацией ряда крупных проектов, в том числе в сфере культуры. В частности, в Талдыкоргане завершается строительство Креативного центра. А в следующем году запланировано начало строительства нового здания музея, нынешнее здание которого реконструируют для размещения Центра народного творчества. Об этом сообщил глава региона Бейбит Исабаев в ходе объезда строительных площадок областного центра, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

На данном этапе здание Креативного центра готово к сдаче. Ведутся работы по благоустройству и озеленению территории.

Как отметил Бейбит Исабаев, при реконструкции особое внимание было уделено облицовке фасада здания. Материалы подбирали с учетом качества и долговечности, учитывая при этом и эстетическую привлекательность, чтобы здание приобрело современный и выразительный облик. Кроме того, аким области обсудил с ответственными лицами стиль и дизайн вывесок на здании Креативного центра, которые должны гармонично сочетаться с обновленным фасадом.

- В рамках объявленной Главой государства программы «Народная стройка» в следующем году в области Жетісу запланирована большая стройка и реализация ряда крупных инфраструктурных проектов. В следующем году начнем строительство нового здания музея, в нем будет размещен и детский музей. В здании нынешнего музея проведем реконструкцию и создадим там Центр народного творчества. Вся эта работа будет проводиться с внедрением современных цифровых технологий и искусственного интеллекта. Также планируем обновить фасад здания областной филармонии имени Данеша Ракишева, чей 100-летний юбилей отмечаем в этом году. При этом Креативный центр введем в эксплуатацию уже в ближайшее время. Здесь созданы все условия для саморазвития молодежи: молодые люди смогут бесплатно работать над собственными проектами, развивать стартапы и реализовывать свои идеи, - отметил Б. Исабаев.

Напомним, Креативный центр, созданный на базе Художественной галереи при поддержке фонда «Самрук-Қазына», предназначен для ремесленников, представителей бизнеса и молодых стартаперов. Центр станет городским пространством креативных индустрий, ориентированным на творчество, образование и развитие новых IT-технологий. При этом Художественная галерея продолжит работу на третьем этаже здания.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев