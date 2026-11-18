В области Жетісу адаптировано 95% объектов государственной социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью. Это самый высокий показатель в стране при среднереспубликанском уровне 79%. Из 1120 запланированных объектов работы завершены на 1064, а до конца года этот показатель достигнет 100%, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В регионе работа по созданию безбарьерной среды ведется как в государственных учреждениях, так и в частном секторе. Требования доступности распространяются на торговые объекты, предприятия сферы услуг, финансовые организации и другие учреждения. При адаптации зданий учитываются потребности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. Устанавливаются пандусы и подъемники, укладывается тактильная плитка, размещаются мнемосхемы и информация шрифтом Брайля, оборудуются дверные проемы контрастными элементами. Для людей с нарушениями слуха предусматриваются визуальные сигнальные системы, а также сурдоперевод и текстовое дублирование информации.

Доступность объектов находится на постоянном контроле областного управления координации занятости и социальных программ. В районах и городах региона действуют специальные мониторинговые группы, назначены внештатные советники акимов по вопросам граждан с инвалидностью.

Так, внештатный советник акима города Талдыкоргана по правам людей с инвалидностью Вадим Друзин в качестве одного из примеров совместной работы приводит отделение одного из филиалов банка, где после обращения входную группу и внутреннее пространство адаптировали для посетителей с особыми потребностями. Здесь установлен подъемник с системой блокировки, обеспечивающей безопасное использование, уложена тактильная плитка. Персонал также оказывает необходимую помощь посетителям.

– Безбарьерная среда необходима не только людям на инвалидных колясках. Подъемником могут пользоваться родители с детскими колясками, горожане, которым трудно ходить, а также пожилые люди – бабушки и дедушки, которым тяжело подниматься по ступеням, – говорит В. Друзин.

Необходимые условия для маломобильных граждан созданы и в городской детской школе искусств Талдыкоргана, работы по адаптации объекта были проведены в этом году. В частности, установлен пандус, уложена тактильная дорожка, а также адаптирован санузел.

По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ области Жетісу Ермека Мизамбаева:

– Работа по созданию в регионе безбарьерной среды находится на особом контроле акима области. Для обеспечения доступности объектов государственной социальной инфраструктуры с начала образования области было запланировано адаптировать 1120 объектов. В 2022–2026 годах работы проведены на 1064 из них. Доля объектов, на которых адаптация завершена, составляет 95% – это самый высокий показатель по республике при среднереспубликанском уровне в 79%. Информация по оставшимся 56 объектам будет актуализирована на информационном портале Inva.gov.kz до 15 декабря. Таким образом, до конца года этот показатель составить 100%, – отметил Е. Мизамбаев.

При этом, начиная с 2023 года, совместно с Департаментом Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по области Жетісу проведено порядка 130 внеплановых проверок доступности объектов. По выявленным нарушениям выданы предписания и наложены штрафы. В результате за последние четыре года в частном секторе адаптировано 184 объекта.

Параллельно в регионе принимаются меры по обеспечению граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации. По состоянию на 1 октября 2026 года число людей с инвалидностью в них нуждающихся составляло 16 944 человека, из них обеспечены 82% при среднереспубликанском показателе в 80,6%.

Для передвижения граждан с инвалидностью в области работают 32 специализированных автомобиля службы «Инватакси». С начала года поступило и обработано более 90,6 тыс. заявок.

Таким образом, работа по созданию безбарьерной среды в области Жетісу включает адаптацию государственной и частной инфраструктуры, контроль за соблюдением требований доступности, обеспечение техническими средствами реабилитации и предоставление специальных транспортных услуг.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков