В области Жетісу на постоянной основе принимаются меры по развитию отечественного производства. В их числе финансовая поддержка в виде льготного кредитования и субсидирования, а также инфраструктурная поддержка в рамках государственных программ. В результате за 10 месяцев текущего года объем промышленного производства области составил 414,7 млрд теңге, в том числе в обрабатывающей промышленности произведено продукции на 304,2 млрд теңге, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства составляет 73%. В текущем году в рамках государственных программ финансовую поддержку получили 17 перерабатывающих предприятий.

– По программе «Өрлеу» на 7 проектов выдано кредитов на 4 млрд теңге, а через фонд «Даму», в рамках программы поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ» субсидирована процентная ставка 9-ти проектов. Кроме того, в рамках инфраструктурной поддержки за счет средств местного бюджета к маслозаводу в Коксуском районе подведены канализационные сети. Также до конца текущего года в промышленной сфере планируется реализация 5 инвестиционных проектов общей стоимостью 47,9 млрд теңге с созданием 77 рабочих мест. Работа по поддержке отечественных производителей будет продолжена, – сообщил руководитель управления Серик Сабетайулы.

Кроме того, в текущем году на поддержку агропромышленного комплекса предусмотрено 69 млрд теңге, включая субсидирование. В частности, по программе «Ауыл аманаты» одобрено и профинансировано 175 заявок, а также создано 46 кооперативов. Помимо этого, выделены средства на кредитование инвестпроектов по строительству птицефабрики, цеха по производству комбикормов и инкубационного комплекса в агропромышленном комплексе. Также через АО «КазАгроФинанс» приобретено 355 единиц техники.

В целом в области Жетісу функционируют 637 промышленных предприятий, из них 14 крупных и 13 средних. В промышленной сфере заняты 22 тысячи человек.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жеңіс Ысқабай, Дмитрий Ерофеев