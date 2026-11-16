Зимой автомобиль требует особого внимания
С наступлением холодов автомобилисты всё чаще прогревают свои автомобили. Однако в зимний период возрастает и риск возникновения пожаров. Неисправность электропроводки, утечка топлива или неправильное использование отопительных устройств могут привести к возгоранию.
Чтобы избежать пожара, соблюдайте правила безопасности:
Регулярно проверяйте исправность электропроводки, аккумулятора и топливной системы.
Не оставляйте автомобиль с работающим двигателем без присмотра.
Не используйте открытый огонь и самодельные устройства для прогрева автомобиля.
Не прогревайте автомобиль в закрытом гараже без надлежащей вентиляции.
Держите в автомобиле исправный огнетушитель и знайте, как им пользоваться.
Не допускайте скопления горючих материалов в моторном отсеке.
Своевременно проходите техническое обслуживание автомобиля.
При появлении запаха горелой проводки, дыма или признаков возгорания остановите автомобиль, заглушите двигатель, покиньте салон и вызовите пожарных по номеру "101" или "112".
Соблюдение правил пожарной безопасности поможет сохранить ваше имущество и жизнь!
Источник: официальный интернет-ресурс Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
Зимой автомобиль требует особого внимания